Capacita Cop30 abriu novas vagas em mais de 10 cursos gratuitos

O programa Capacita Cop30 promovido pelo governo do estado, com o objetivo de capacitar os cidadãos para a chegada da Cop30 conferência das nações unidas sobre mudança do clima, anunciou na última sexta feira (28) a abertura de novas vagas gratuitas que ainda estão disponíveis em mais de 10 cursos de capacitação, dentre eles, modalidades como inglês avançado para negócios turísticos, libras básico, treinamento de garçom e garçonete, entre outros segmentos.

O programa criado pelo governo do estado tem assegurado a educação, e capacidade de cidadãos que pretendem atuar no mercado de trabalho seja em vertentes como o turismo, produção alimentícia, hospitalidade entre outros segmentos, que vão ter ligação direta e indireta no atendimento de demandas da cop30, o evento acontece em Belém, Pará entre 10 e 21 de novembro de 2025.

Os interessados devem realizar as inscrições pela página do Capacita Cop30 pelo endereço: www.capacitacop30.pa.gov.br.

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Pará