Campeonato Paraense já tem definidos os quatro semifinalistas

Clube do Remo, Paysandu, Tuna e Águia de Marabá são os quatro finalistas do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2025, que retornou depois de quase duas semanas paralisado por problemas na Justiça Desportiva. Agora, a Federação Paraense de Futebol – FPF terá de correr com o calendário para garantir as partidas e o final da competição, haja vista que todos os finalistas já estão prestes a estrear no Campeonato Brasileiro.

Nessa terça-feira, 1º, Paysandu e Águia de Marabá se encaram no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, a partir das 20h. No dia 02, Remo encara a Tuna, para um clássico nas semifinais, também no mesmo local e no mesmo horário. As partidas terão o acompanhamento da Equipe dos Titulares do Esporte pela Rede Marajoara de Comunicação e portal internacional do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Os vencedores dessas duas partidas da semifinal, que terá único jogo, estarão na final do Parazão que vai acontecer em duas rodadas, com datas a serem definidas. Assim, em caso de empate, a decisão ficará na cobrança de pênaltis.

TUNA

Ontem, domingo, 30, o Castanhal recebeu a Tuna Luso Brasileira no Estádio do Japiim. O jogo foi super movimentado e terminou na cobrança de penalidades. A Águia Gerreira se saiu melhor e venceu o Japiim da Estrada pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 5 a 4.

Já o Remo venceu o Santa Rosa por 2 a 0.

O atual campeão paraense é o Paysandu, que já ergueu a taça por 50 vezes.

Por Roberto Barbosa, da Redação/Imagens: Divulgação