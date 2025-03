Carlos Alberto de Nóbrega festeja encontro com Laura Cardoso: ‘Ícone da TV brasileira’

Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou ontem, domingo, 30, fotos do momento em que encontrou com Laura Cardoso. Nas imagens, o apresentador, de 89 anos, posa sorridente com a atriz, de 97, e também troca carinhos com a artista. Na legenda, Calor Alberto festejou o encontro com a amiga de décadas.

“Vocês me chama de ícone da TV, mas nessa foto ícone da TV brasileira é ela, Laura Cardoso. Quantas saudades”, escreveu o apresentador.

Laura comentou a postagem e agradeceu a visita de Carlos Alberto: “Amei sua visita”.

Há duas semanas, Carlos Alberto de Nóbrega teve o nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais. Filha do apresentador, Maria Fernanda Nóbrega fez uma declaração para o pai e foi motivos de ataques aos 24 anos.

Ela fez uma publicação comemorando o aniversário de 89 anos do apresentador, mas acontece que a menina foi confundida com namorada do pai e recebeu comentários a criticando pela “relação”. Mafe, como é conhecida, não ficou calada e rebateu as críticas.

Fonte e imagem: Extra/Globo