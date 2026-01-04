Carnaval 2026: escolas de samba do Rio dão início aos últimos ensaios

Desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

Com a virada do ano, as escolas de samba do Rio de Janeiro já estão na contagem regressiva para os desfiles oficiais, marcados nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, diretamente da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade.

Abrem a avenida, Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira. Já no segundo dia, é a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Viradouro e Unidos da Tijuca. Encerrando as apresentações, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.

Antes disso, no entanto, o público pode acompanhar todos os ensaios técnicos que prometem movimentar a passarela do samba. A temporada tem início no próximo dia 30 de janeiro. Confira a agenda completa.

Para o primeiro final de semana do ano, diversas agremiações também já anunciaram nas redes sociais, os primeiros ensaios de quadra e rua.

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO