segunda-feira, janeiro 5, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Carnaval 2026: escolas de samba do Rio dão início aos últimos ensaios

Desfiles oficiais na Marquês de Sapucaí acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

Com a virada do ano, as escolas de samba do Rio de Janeiro já estão na contagem regressiva para os desfiles oficiais, marcados nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, diretamente da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade.

Abrem a avenida, Acadêmicos de NiteróiImperatriz LeopoldinensePortela e Mangueira. Já no segundo dia, é a vez da Mocidade Independente de Padre MiguelBeija-Flor de NilópolisViradouro e Unidos da Tijuca. Encerrando as apresentações, Paraíso do TuiutiVila IsabelGrande Rio e Salgueiro.

Antes disso, no entanto, o público pode acompanhar todos os ensaios técnicos que prometem movimentar a passarela do samba. A temporada tem início no próximo dia 30 de janeiro. Confira a agenda completa.

Para o primeiro final de semana do ano, diversas agremiações também já anunciaram nas redes sociais, os primeiros ensaios de quadra e rua.

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Virginia Fonseca desabafa sobre promessa com celular

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315