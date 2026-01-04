Virginia Fonseca desabafa sobre promessa com celular

Influenciadora disse que ainda não se acostumou com o juramento que começou em setembro

Giu Aya, da CNN Brasil

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, usou as redes sociais, no último sábado (3), para fazer um desabafo sobre a promessa que fez de ficar sem celular aos domingos.

“Ainda não me acostumei. Todo sábado eu sofro igual”, escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.

“Bom, meia noite, vou parar de mexer no celular. Ai gente, juro, ainda não me acostumei”, disse.

Virginia contou aos seguidores, em setembro, que iria ficar sem usar celular e sem comer açúcar aos domingos, devido a uma promessa.

“Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim”, iniciou Virginia nos stories do Instagram.

“Pensa, eu já estou de propósito de arroz e álcool. E agora sem açúcar e sem mexer no celular domingo. Socorro, Deus”, concluiu a influenciadora.