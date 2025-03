Participe do Workshop de Leitura Dramatizada da Fundação Cultural do Pará

O workshop gratuito oferece 20 vagas e será ministrado por Reginaldo Viana.

A Fundação Cultural do Pará (FCP), através da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), anuncia a abertura das inscrições para o Workshop de Leitura Dramatizada Performática, ministrado por Reginaldo Viana. A atividade é gratuita, e os interessados podem se inscrever através do formulário disponível. Atenção: as vagas são limitadas, por isso, é importante ficar atento ao período de inscrição.

Com 20 vagas disponíveis, o workshop de Leitura Dramatizada Performática, ministrado por Reginaldo Viana, acontecerá de 17 a 25 de março (exceto nos dias 22 e 23), das 16h às 18h, no auditório Aloysio Chaves, no terceiro andar do Centur, em Belém. A atividade visa promover o autoconhecimento da fisiologia da voz, permitindo aos participantes dominar as nuances vocais e interpretar textos poéticos e literários com expressividade.

A Leitura Dramatizada Performática é uma ferramenta fundamental para quem deseja explorar a vivacidade dos textos através da produção oral. Ela destaca a voz como um recurso essencial na comunicação, além de abordar a expressão corporal como suporte à produção vocal e à interpretação emotiva do texto.

Serviço do Workshop de Leitura Dramatizada Performática

Inscrições: link para o formulário

Data de realização: 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de março

Horário: 16h às 18h

Local: Auditório Aloysio Chaves – 3° Andar do Centur

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré



