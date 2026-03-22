Cerca de 13 mil candidatos realizam provas para o concurso da Sefa

O certame oferta 286 vagas imediatas, sendo 50 para auditor fiscal de receitas estaduais; 100 para fiscal de receitas estaduais e 136 para cargos da administração fazendária e administração financeira

Por Bianca Buenaño (SEPLAD)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou neste domingo (22) as provas do concurso público para cargos na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), um dos certames mais aguardados da área fiscal no Estado. Cerca de 13 mil candidatos fizeram as provas, aplicadas em instituições de ensino localizadas em Belém, Altamira (no oeste paraense), Marabá (sudeste), Santarém (oeste), Itaituba (sudoeste) e Redenção (sul).

Foram registradas mais de 20 mil inscrições para os cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais, evidenciando a alta competitividade no processo seletivo.

“A realização deste certame demonstra o compromisso do governo do Estado com a recomposição da força de trabalho, a valorização do serviço público e a modernização da gestão fazendária. Mais do que o preenchimento de cargos, este concurso representa um investimento direto na capacidade institucional do Estado. A atuação de profissionais qualificados na Sefa resulta em maior eficiência na arrecadação, promoção da justiça fiscal e ampliação da capacidade do Estado de investir em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, disse o secretário de Estado de Planejamento e Administração, Ivaldo Ledo.

Vagas e preparação – O concurso oferta 286 vagas imediatas, distribuídas da seguinte forma: 50 para auditor fiscal de receitas estaduais; 100 para fiscal de receitas estaduais e 136 para cargos que abrangem as carreiras da administração fazendária e administração financeira, além da formação de cadastro de reserva.

Jonathan Rodrigues: seguindo o exemplo familiar

“Eu venho estudando há mais de seis meses para a prova, e vou concorrer ao cargo de fiscal de receitas. Esse tempo de preparação tem sido bem cansativo. A prova da Sefa é difícil, e os cargos são muito concorridos. É uma avaliação que exige muito do candidato. Trata-se de um cargo de suma importância, tanto para o Estado quanto para a população. Eu sonho em ser servidor público. Para mim, será muito gratificante. Já tenho um exemplo na minha família. Meu pai é servidor público, e sempre quis que eu também fosse. Eu sigo muito o exemplo dele”, contou o biomédico Jonathan Carvalho Rodrigues.

Concorrência – O último concurso para a Sefa, realizado em 2022, também foi marcado por alta concorrência. O certame ofereceu vagas para auditor fiscal e fiscal de receitas, atraindo candidatos de todo o Brasil. Ao todo, 202 candidatos foram nomeados

“Nós estamos com uma expectativa muito grande para a realização deste concurso. Tenho certeza de que foi feito com muito zelo e cuidado. A intenção, com esses novos candidatos que se tornarão servidores públicos, é que contribuam para a gestão fazendária e cumpram a missão da Secretaria, em prol da sociedade paraense. Nosso objetivo é não só trazer novos colaboradores, mas também qualificá-los. Isso é muito importante para a administração como um todo, para que tenhamos profissionais empenhados em servir à sociedade paraense. Desejo boa sorte a todos os candidatos e êxito neste certame”, ressaltou o subsecretário de Administração Tributária da Sefa, Eli Sósinho.

Janaína ao lado da mãe, Esveralda Barbosa: Pará é um estado que abre portas

Os candidatos realizaram provas com duração de cinco horas, compostas por questões objetivas de múltipla escolha, das 8h30 às 13h30. Janaína Barbosa Correia, contadora do Mato Grosso, veio a Belém fazer a prova para o cargo de fiscal de receitas. “Hoje estou bastante ansiosa. Tenho estudado desde que fiz a inscrição, embora já venha fazendo outras provas. Escolhi o Pará pela oportunidade, por ser um estado que abre portas. Tenho afinidade com a área de tributação, pois trabalho com auditoria fiscal e planejamento tributário. É uma grande oportunidade de exercer minha profissão. Passar neste concurso será a realização de um sonho. Venho buscando essa conquista há bastante tempo. O cargo é muito importante, e estou aqui para alcançar esse objetivo”, assegurou a candidata.

Próxima etapa – A segunda etapa de provas para os cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas estaduais está prevista para o dia 29 de março, assim como as provas para o cargo de analista.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final, incluindo a homologação e a logística necessária à execução do concurso.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de Conhecimentos Gerais estarão disponíveis no site da banca organizadora até às 17h da próxima terça-feira (24).

Critérios para nomeação – As nomeações estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária e financeira do Governo do Pará.

Os candidatos integrantes do cadastro de reserva poderão ser nomeados em caso de surgimento de novas vagas ou de desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, respeitando a ordem classificatória e o prazo de validade do concurso público.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará