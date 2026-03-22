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Show da Amazônia Jazz Band leva música paraense e ritmos caribenhos à UsiPaz Icuí-Guajará

Promovido pelo Governo do Pará, no âmbito do Projeto Sons da Paz, o evento ofereceu ao público cultura musical e lazer na noite de sábado (21)

Por Amanda Engelke (SECULT)

Ao som de cumbia e merengue, ritmos caribenhos, e de lambada, a Amazônia Jazz Band animou o público na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua (município de Região Metropolitana de Belém), na noite de sábado (21), sob a regência do maestro Eduardo Lima, titular da AJB. O espetáculo faz parte do Projeto Sons da Paz, cujo calendário de apresentações de 2026 começou na UsiPaz.

O repertório também incluiu clássicos da música paraense, como “Esse Rio é Minha Rua” (autoria de Paulo André Barata), “Luz do Mundo” (Manoel Cordeiro) e “Ao Pôr do Sol” (Firmo Cardoso e Dino Souza).

O repertório apresentado pelos músicos encantaram o público
O repertório apresentado pelos músicos encantaram o público

A funcionária pública Simone Corrêa aproveitou a oportunidade para conhecer a Amazônia Jazz Band. “Eu moro no Bairro do Icuí, e a Usina nos proporcionou esse momento. Eu tô muito feliz de poder ver bem pertinho e poder sentir as coisas maravilhosas que eles tocam no coração e na alma, além de energia, que é maravilhosa. Sou fã”, disse Simone.

“O que me trouxe aqui hoje foi a curiosidade. Eu sempre quis assistir a um concerto, e como moro perto, decidi vir. Eu só conhecia a Amazônia Jazz Band pelo Instagram, e foi maravilhoso”, contou a estudante de Letras Letícia Ribeiro.

O espetáculo da AJB é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Texto: Lorena Saraiva – Ascom/Secult

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