Chadwick Boseman recebe estrela na calçada da fama em cerimônia comovente

Astro de Pantera Negra foi homenageado por família e amigos como Michael B. Jordan

Gabriel Avila

Chadwick Boseman, ator conhecido por interpretar o Pantera Negra nos cinemas, ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Realizada na última quinta-feira (20), a cerimônia contou com a presença da família e amigos do astro, falecido em 2020.

O ator recebeu a 2828ª estrela do local em um evento que contou com discursos emocionados da atriz Viola Davis, do diretor Ryan Coogler, e de Simone Ledward-Boseman, esposa de Chadwick. Além deles, a celebração contou com a presença de familiares e outros colegas atores, como Michael B. Jordan e Letitia Wright.

Abaixo você confere o momento em que a estrela de Chadwick Boseman na calçada da fama de Hollywood foi revelada.

Esposa de Chadwick, Simone Ledward-Boseman usou as redes sociais para agradecer a todos que ajudaram a honraria acontecer e a todos que compareceram ao evento.

Chadwick Boseman faleceu em 2020, aos 43 anos, devido a um câncer de cólon. A notícia pegou o mundo de surpresa, já que Boseman optou por não divulgar ao público que estava tratando a doença.

O ator foi homenageado pela Marvel em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), recebeu um Emmy póstumo por sua participação em What If…? e também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator por A Voz Suprema do Blues (2020).