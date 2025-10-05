O Telefone Preto 2 | Sequência será mais intensa, diz o diretor

Filme original foi lançado em 2021

Júlia Henn

Falta pouco tempo para a estreia de O Telefone Preto 2, e o diretor e roteirista Scott Derrickson garante que a sequência não decepcionará os fãs que esperam por mais intensidade nesse segundo filme, principalmente agora que Finney (Mason Thames) é um adolescente.

Em entrevista para a SFX Magazine, Derrickson disse que “o motivo para eu querer fazer um filme que se passa no ensino médio é porque o peso emocional é maior.” Ele explica que a idade do público é um fator decisivo também, “É preciso um tom diferente do que um filme de ensino fundamental. Invariavelmente, você vai precisar de mais violência, agressividade e, talvez, mais choque, para aumentar a escala do que o primeiro filme fez, já que uma boa parte da audiência está mais velha agora.“

“Os jovens que cresceram amando O Telefone Preto são os que pagam para ver Terrifier, então com certeza vai ter mais intensidade e mais carnificina. O filme recebeu classificação indicativa adulta e um dos motivos foi pelo quão sangrento ele é. Nem tem nada disso no primeiro“, comparou o diretor.

Os fãs brasileiros poderão assistir à sequência no dia 17 de outubro.

Sobre O Telefone Preto

Em O Telefone Preto, Ethan Hawke interpretou um serial killer que sequestra o jovem Finney (Mason Themes) e o prende em seu porão à prova de som. A única chance do rapaz é um telefone preto grudado à parede, pelo qual ele é capaz de se comunicar com as vítimas anteriores do assassino.

Leia a sinopse da continuação: “Quatro anos após escapar de The Grabber, Finney Blake luta com sua vida após o cativeiro. Quando sua irmã Gwen começa a receber ligações em sonhos do telefone preto e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno conhecido como Alpine Lake, os irmãos se determinam a desvendar o mistério e confrontar um assassino que se tornou mais poderoso na morte e mais significativo para eles do que qualquer um poderia imaginar.”

O Telefone Preto foi bem recebido pela crítica e fez sucesso nos cinemas, arrecadando mais de US$ 161 milhões nas bilheterias ao redor do mundo.

A sequência, O Telefone Preto 2, estreia em 17 de outubro de 2025 nos cinemas.