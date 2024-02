Chrystian, ex-dupla de Ralf, passará por transplante no rim

O cantor Chrystian, que formava dupla com Ralf, foi hospitalizado e precisará passar por um transplante de rim. A informação foi compartilhada pela assessoria do artista por meio do Instagram.

– Informamos que o cantor Chrystian está internado no hospital HRIM – Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, fazendo exames pré operatórios, para a realização de uma cirurgia de transplante de rim a ser realizada no dia 11 de março, no mesmo hospital, pelo médico Dr José Medina Pestana – diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, Chrystian “tem um rim policístico, uma condição genética”. Quem irá doar o rim para o cantor será a própria esposa dele, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia.

A assessoria disse também que o cantor está bem e vai cumprir sua agenda até o dia da cirurgia, que está prevista para o dia 11 de março. Chrystian deve voltar aos palcos no mês seguinte, abril.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube