Show de Manoel Cordeiro e Nayara Guedes celebra o Círio com a participação de Vital Lima

O Mestre Manoel Cordeiro e a cantora Nayara Guedes apresentam o show “Círios: Um esplendor de fé”, na sexta-feira, 10, antevéspera do Círio de Nazaré, em Belém. O encontro, que celebra a música, a devoção e a amizade entre os artistas, acontecerá no Tuy Cultural (antigo Sá Vieira), a partir das 22h. Na oportunidade, Nayara fará o pré-lançamento do seu primeiro single “Círios”, que foi regravado em dueto com o autor do clássico, Vital Lima. Inclusive, ele fará uma participação especial no show.

Cordeiro assume o violão e assina a produção e a direção geral do espetáculo. Com 58 anos de carreira, o multi instrumentista e arranjador já produziu grandes nomes como Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa e outros, e, atualmente, se dedica à propagar os ritmos amazônicos em palcos pelo Brasil afora. Já Nayara Guedes, vem de uma longa trajetória na música clássica, integrando há 21 anos o Coro Carlos Gomes, da Fundação Carlos Gomes do estado do Pará.

“Círios: Um esplendor de fé” é o encontro no palco de dois grandes amigos de longa data. “São anos de amizade, rodas de música e conversa, shows pelo mundo afora e muito amor envolvido”, conta Nayara. A amizade começou em 2010, no movimento de música paraense que tomava São Paulo, com projetos como Terruá Pará e outros, e, na pandemia, em 2020, ela acompanhou de perto Manoel Cordeiro, na condição de médica hematologista, quando ele adoeceu por convid-19 e ficou 17 dias intubado em Macapá, sendo trazido a Belém, onde se recuperou. “Tivemos a graça alcançada de tê-lo de volta aos palcos do mundo pra vibrar mais ainda a música que pulsa nas veias dele”, comemora.

Após a pandemia, os dois amigos já subiram juntos ao palco algumas vezes em Belém e em São Paulo, inclusive, ao lado de outros artistas, como no Festival Psica, em Belém, no ano passado, e na COP 28, em Dubai, em 2023. “Nayara Guedes é médica e tem a música no sangue”, celebra Manoel.

Porém, esta nova apresentação, em pleno Círio de Nazaré, tem um encantamento especial para Nayara que está lançando o primeiro single da carreira. Ela regravou “Círios”, de Vital Lima, e convidou o compositor para uma participação especial. “É emocionante ter o Vital Lima nessa gravação com seu timbre, expressividade e musicalidade. Gratidão a esses caminhos de festa, de amizades, por vezes de dor, mas sempre de música”, destaca Nayara.

