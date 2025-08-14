Cidade Velha, em Belém, ganha rede elétrica mais moderna e eficiente como legado da COP 30

Obra entregue pela distribuidora de energia beneficia moradores, pontos turísticos, hospitais e empreendimentos.

Os moradores de algumas das principais vias da Cidade Velha, em Belém, já contam com um fornecimento de energia mais seguro, estável e moderno. A Equatorial Pará concluiu mais uma obra estratégica com foco na COP 30, que ficará como legado para a capital paraense. O investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão na renovação completa do circuito elétrico, garantindo mais confiabilidade e eficiência no serviço.

As melhorias beneficiam endereços como as ruas Dr. Malcher, Dr. Assis e rua do Arsenal, que concentram pontos turísticos importantes, como o Portal da Amazônia, o Mangal das Garças, além hotéis, hospitais e diversos comércios.

Com a obra, 100% da rede elétrica local foi substituída por rede compacta, abrangendo cerca de 2 km. Essa tecnologia oferece maior segurança, redução de interrupções, menor impacto visual, proteção contra furtos e operação remota. Na prática, em caso de ocorrência, será possível transferir cargas rapidamente e restabelecer o fornecimento aos clientes em poucos minutos.

Para Eder Oliveira, superintendente da Equatorial Pará, o foco é garantir melhorias permanentes para a cidade e que acompanhem o crescimento da capital paraense nos próximos anos.

“O nosso objetivo é melhorar cada vez mais o serviço para a população. Estamos preparando Belém para receber energia de qualidade durante a COP 30, mas, mais do que isso, estamos entregando obras que vão ficar como legado, beneficiando moradores, hospitais e comércios por muitos anos”, destaca.

Foto: Divulgação