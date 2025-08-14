quinta-feira, agosto 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Cidade Velha, em Belém, ganha rede elétrica mais moderna e eficiente como legado da COP 30

Obra entregue pela distribuidora de energia beneficia moradores, pontos turísticos, hospitais e empreendimentos.

Os moradores de algumas das principais vias da Cidade Velha, em Belém, já contam com um fornecimento de energia mais seguro, estável e moderno. A Equatorial Pará concluiu mais uma obra estratégica com foco na COP 30, que ficará como legado para a capital paraense. O investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão na renovação completa do circuito elétrico, garantindo mais confiabilidade e eficiência no serviço.

As melhorias beneficiam endereços como as ruas Dr. Malcher, Dr. Assis e rua do Arsenal, que concentram pontos turísticos importantes, como o Portal da Amazônia, o Mangal das Garças, além hotéis, hospitais e diversos comércios.

Com a obra, 100% da rede elétrica local foi substituída por rede compacta, abrangendo cerca de 2 km. Essa tecnologia oferece maior segurança, redução de interrupções, menor impacto visual, proteção contra furtos e operação remota. Na prática, em caso de ocorrência, será possível transferir cargas rapidamente e restabelecer o fornecimento aos clientes em poucos minutos.

Para Eder Oliveira, superintendente da Equatorial Pará, o foco é garantir melhorias permanentes para a cidade e que acompanhem o crescimento da capital paraense nos próximos anos.

“O nosso objetivo é melhorar cada vez mais o serviço para a população. Estamos preparando Belém para receber energia de qualidade durante a COP 30, mas, mais do que isso, estamos entregando obras que vão ficar como legado, beneficiando moradores, hospitais e comércios por muitos anos”, destaca.

Foto: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Por que o brasileiro ama tanto açúcar? Um olhar sobre história e hábitos alimentares

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,875FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315