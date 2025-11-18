terça-feira, novembro 18, 2025
Vídeo: morre puma, o segundo maior felino das Américas, atropelado em rodovia de SC

Biólogos alertam para o impacto direto do incidente na funcionalidade do ecossistema.

Um puma, o segundo maior felino das Américas, foi vítima de atropelamento na Rodovia SC-390, no trecho entre Tubarão e Pedras Grandes, no último domingo (16).

O animal foi prontamente resgatado e encaminhado ao Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres (Ceptas) da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), em Tubarão, onde recebeu atendimento, mas infelizmente, apesar de ter sido socorrido, o puma não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao centro de pesquisa. O caso levanta um alerta sobre o impacto da perda desses animais na biodiversidade da região.

O biólogo do Ceptas da Unisul, Rodrigo Ávila Mendonça, manifestou preocupação com o incidente. Ele destacou que a perda de cada indivíduo da espécie é significativa e “impacta diretamente na biodiversidade e na funcionalidade do ecossistema”, ressaltando a importância da preservação de predadores de topo como o puma.

“Que esse caso sirva de alerta sobre a importância de dirigirmos com atenção, especialmente em áreas de preservação e em horários de maior atividade da fauna. E que possamos refletir sobre o valor de cada vida silvestre. Hoje, infelizmente, a natureza perdeu – e perdeu muito”, alertou.

Foto reprodução: wildexpedition

