Cisternas levam água limpa e dignidade a 3 mil indígenas Yanomami na Amazônia

Com investimento de R$ 5 milhões, o Programa Cisternas está transformando a vida de cerca de 3 mil indígenas Yanomami com a instalação de 30 microssistemas de abastecimento de água tratada em aldeias do Amazonas. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), em parceria com a organização Aflora, busca garantir saúde, dignidade e segurança hídrica em regiões onde o acesso à água potável sempre foi um desafio.

As comunidades beneficiadas vivem em áreas remotas e, muitas vezes, dependem de rios contaminados por mercúrio ou esgoto. Os novos sistemas, movidos a energia solar e equipados com filtros de areia de fácil manutenção, tornam possível o consumo seguro mesmo durante as estiagens. “Antes sofríamos com água contaminada. Agora, com as cisternas, temos esperança e saúde para nossas crianças e idosos”, celebrou Lívio Yanomami, liderança da aldeia de Lajinha.

Até agora, 11 sistemas já foram instalados e outros 4 estão em fase final. A meta é entregar os 30 microssistemas até 2026, cobrindo aldeias nos rios Preto, Marauiá, Cauaburis e Demeni, nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Um diferencial essencial do projeto é o protagonismo indígena. Durante toda a construção, as comunidades participam ativamente das decisões e recebem capacitação técnica contínua, o que fortalece sua autonomia na gestão da água. “Cada sistema é mais do que uma estrutura física é um compromisso com a dignidade desses povos”, afirmou Stanny Saraiva, coordenadora da Aflora.

Além da infraestrutura, o projeto promove uma verdadeira troca de saberes e respeito à cultura Yanomami, garantindo que a implantação aconteça com diálogo, formação sensível e participação ativa de todos.

