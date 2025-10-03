sexta-feira, outubro 3, 2025

Vídeo: influenciador chinês morre em acidente com ultraleve transmitido ao vivo

No último sábado (27), Tang Feiji, de 55 anos, sofreu o acidente fatal enquanto fazia uma transmissão ao vivo para centenas de fãs.

O influenciador chinês Tang Feiji, de 55 anos, morreu no último sábado (27) durante uma transmissão ao vivo em uma rede social de seu país para centenas de fãs. A tragédia ocorreu quando ele estava voando em uma aeronave ultraleve que caiu e pegou fogo.

Feiji, que contava com cerca de 100 mil seguidores no Douyin, plataforma chinesa, fazia uma live enquanto operava o veículo aéreo. Segundo a agência estatal de notícias da China e o site Cover News, o criador de conteúdo perdeu o controle da pequena aeronave.

Vídeos que circularam na rede social mostram o momento em que Feiji decola no veículo aéreo de pequeno porte. A aeronave voa por um tempo, mas repentinamente cai no chão, explodindo em chamas.

Detalhes do Veículo e Histórico de Falhas
A agência estatal de notícias da China informou que Feiji havia afirmado ter pago 350.000 yuans chineses (cerca de R$ 260 mil) pelo veículo. O ultraleve, com apenas um assento e aberto, pesava pouco mais de 113 kg e seria capaz de atingir uma altitude de até 600 metros e viajar a mais de 96 quilômetros por hora.

Para a agência, o influenciador havia relatado ter dominado os controles do veículo após somente seis horas de prática acumulada.

No entanto, o site Cover News revelou que o próprio criador de conteúdo já havia dito que sua aeronave sofreu com um mau funcionamento do medidor de combustível duas vezes em 2024, caindo menos de 9 metros em cada uma das ocasiões.

Foto: Reprodução redes sociais

