PF apreende 45kg de entorpecente. Droga estava escondida na lataria de carro.

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 45kg de skunk nesta sexta-feira, 21, num Porto de Belém, localizado no Distrito de Icoaraci. A droga estava em um carro que era levado em caminhão-cegonha da cidade de Manaus/AM com destino a Belém/PA.

A apreensão ocorreu em razão de fiscalização de rotina do Núcleo Especial de Polícia Marítima – NEPOM, que realizou a abordagem no porto. Confirmada a existência de droga, o carro foi levado à Superintendência da PF no Pará.

Foram retirados tabletes de skunk com peso total de 45kg. A droga estava escondida dentro da lataria das portas, e o veículo foi apreendido.

A Polícia Federal continua as investigações para identificação dos autores e sua responsabilização penal.

Imagens: Ascom/SRPF/PA