Vídeo – Congresso Nacional de Mulheres da IEQ reúne multidão em Itajaí e inaugura ciclo de expansão para 2026

Em meio a um clima de celebração, unidade e forte mobilização nacional, teve início na noite de ontem, sexta-feira, 21, o Congresso Nacional de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), realizado no Centro de Convenções Marejada. O encontro, que segue até este fim de semana, adota o tema “Avante e Sem Parar”, já projetando a caminhada ministerial para 2026.

Sob a coordenação da Pastora Bianca de Oliveira, líder nacional do Grupo Missionário de Mulheres (GMM) e esposa do presidente nacional da IEQ, Pastor Mário de Oliveira, o congresso reúne representantes femininas de todas as funções do ministério quadrangular: pastoras, obreiras, ministras, esposas de pastores e superintendentes, além de lideranças regionais e estaduais.

ADORAÇÃO E INTERCESSÃO

A abertura foi marcada por um ambiente intenso de adoração e intercessão, com momentos de profecia e declarações de fé. A mobilização nacional confirma a presença de mulheres vindas das cinco regiões do país, representando parte das mais de 18 mil igrejas da IEQ atualmente em funcionamento no Brasil.

CELEBRAR 74 ANOS E PROJETAR O FUTURO

O encontro ocorre no mesmo mês em que a IEQ celebrou seus 74 anos de fundação no Brasil, o que reforçou o caráter simbólico desta edição. A denominação vive um período de expansão e renovação estrutural, e o congresso de mulheres passa a ser considerado um dos pilares de fortalecimento do trabalho missionário para o próximo ciclo.

“O tema ‘Avante e Sem Parar’ representa exatamente o que entendemos para esta nova fase: continuidade, coragem e constância”, reforçou a Pastora Bianca durante suas primeiras ministrações.

IMPACTO E FORMAÇÃO

Entre os eixos de atuação abordados no congresso estão:

• fortalecimento das famílias pastorais;

• capacitação de líderes femininas;

• ampliação de ministérios regionais do GMM;

• acolhimento e formação de novas obreiras;

• incentivo à implantação de projetos sociais e missionários em 2026.

A expectativa é que, ao final do evento, sejam anunciadas novas frentes de trabalho, especialmente nas áreas de discipulado feminino, missões e apoio às comunidades carentes.

AMBIENTE DE CURA E TESTEMUNHO

O primeiro dia também registrou testemunhos e momentos de restauração emocional e espiritual, apontados pelas organizadoras como marcas tradicionais do congresso. “O céu está em movimento sobre Itajaí”, destacou a equipe do GMM nas redes sociais, em referência ao impacto das ministrações iniciais.

Com programação intensa até o fim de semana, a expectativa da organização é de que o congresso se torne um divisor de águas para o ministério feminino da IEQ em 2026.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DRV2DqwE2Ec/?igsh=ZGNjbnJjd3RnYzVv

Fonte e imagens: Ascom/IEQ