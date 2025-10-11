sábado, outubro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Mais de 300 romeiros são acolhidos por ação assistencial do Hospital Metropolitano durante o Círio 2025

Durante o percurso de fé até Belém, mais de 344 romeiros foram atendidos no “Ponto de Acolhimento Assistencial e de Humanização” montado em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

A equipe que atuou na ação contou com cerca de 30 profissionais de saúde e apoio, que prestaram serviços como aferição de pressão arterial, curativos, massagens, hidratação, alimentação e orientações médicas.

O “acolhimento assistencial” integra a Operação Círio, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), e busca garantir suporte aos devotos que caminham longas distâncias.  O ponto funcionou em uma tenda em frente ao hospital, especialmente preparado para receber promesseiros com necessidades físicas leves e suporte básico.

Um exemplo marcante foi o devoto conhecido como “Professor Arogas”, de 59 anos, que partiu de Cametá. Para ele, a romaria é uma jornada espiritual  “detox mental e espiritual”  e ele destacou o significado emocional da chegada a Belém.

Segundo o coordenador da ação, o médico Leonardo Ramos Nicolau da Costa (Departamento de Ensino e Pesquisa do HMUE), esse tipo de posto de apoio evita que casos de menor gravidade cheguem ao hospital principal, aliviando a carga dos serviços de emergência.

Em 14 anos de existência, essa operação de acolhimento já registrou milhares de atendimentos a promesseiros; nesta edição, foram mais de 344 atendimentos somente nessa frente do HMUE.

Imagem: Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Pará leva vozes indígenas para cúpula mundial em Abu Dhabi defendendo saberes ancestrais na agenda ambiental
Próximo artigo
Corpo de filho de escrivã da Polícia Civil, morto em ação da PF, é sepultado na Grande Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,251FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315