Mais de 300 romeiros são acolhidos por ação assistencial do Hospital Metropolitano durante o Círio 2025

Durante o percurso de fé até Belém, mais de 344 romeiros foram atendidos no “Ponto de Acolhimento Assistencial e de Humanização” montado em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

A equipe que atuou na ação contou com cerca de 30 profissionais de saúde e apoio, que prestaram serviços como aferição de pressão arterial, curativos, massagens, hidratação, alimentação e orientações médicas.

O “acolhimento assistencial” integra a Operação Círio, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), e busca garantir suporte aos devotos que caminham longas distâncias. O ponto funcionou em uma tenda em frente ao hospital, especialmente preparado para receber promesseiros com necessidades físicas leves e suporte básico.

Um exemplo marcante foi o devoto conhecido como “Professor Arogas”, de 59 anos, que partiu de Cametá. Para ele, a romaria é uma jornada espiritual “detox mental e espiritual” e ele destacou o significado emocional da chegada a Belém.

Segundo o coordenador da ação, o médico Leonardo Ramos Nicolau da Costa (Departamento de Ensino e Pesquisa do HMUE), esse tipo de posto de apoio evita que casos de menor gravidade cheguem ao hospital principal, aliviando a carga dos serviços de emergência.

Em 14 anos de existência, essa operação de acolhimento já registrou milhares de atendimentos a promesseiros; nesta edição, foram mais de 344 atendimentos somente nessa frente do HMUE.

Imagem: Divulgação