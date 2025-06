Corpus Christi: Detran reforça fiscalização com 264 agentes até o dia 23 de junho

Com o feriado prolongado de Corpus Christi se aproximando, milhares de veículos devem seguir para o interior do Pará e os principais balneários. Para garantir um trânsito mais seguro e organizado, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) montou uma operação especial, com reforço de agentes em 29 municípios.

Desde quinta-feira (19), um total de 264 agentes de fiscalização estarão nas ruas, realizando ações preventivas, educativas e repressivas. O foco principal será combater infrações graves, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, veículos com documentação irregular, motoristas sem habilitação e veículos furtados ou roubados.

Foco na Segurança e Fluidez do Trânsito

Além de garantir a segurança nas vias, a operação também visa manter a fluidez do tráfego. Os agentes estarão preparados para atuar em casos de pequenas colisões e situações que possam obstruir as vias, ajudando a evitar longos congestionamentos. O monitoramento semafórico e o acompanhamento de eventuais manifestações que possam prejudicar o trânsito também fazem parte da estratégia.

As fiscalizações estarão concentradas principalmente nas rodovias de acesso aos balneários mais procurados, incluindo:

PA-124 e PA-444 (Salinópolis)

PA-391 (acesso a Mosqueiro)

PA-483 (Alça Viária)

BR-316 (do km 0 ao 18)



Esses trechos terão fiscalização 24 horas. Em Salinópolis, as ações levarão em conta o fluxo de veículos conforme o horário da maré. Barreiras fixas e móveis farão uso de etilômetros (bafômetros) e radares de velocidade, além dos radares OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que identificam placas e checam a situação dos veículos em tempo real.

Operação Integrada

A Operação Corpus Christi é realizada de forma integrada com outros órgãos de segurança pública. De acordo com Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran, foi solicitado reforço da Polícia Civil em seccionais estratégicas como Salinópolis, Mosqueiro/Santa Bárbara e Barcarena, para facilitar o enquadramento de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

A operação do Detran segue até a próxima segunda-feira (23).