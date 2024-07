Crianças se divertem na Colônia de Férias do Cassazum

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento de Esportes e Lazer, deu início à programação de Colônia de Férias, onde aproximadamente 120 crianças envolvendo as faixas etárias de 5 a 14 anos, participam do evento ao comando dos professores Heloísa e Marinho Rodrigues. Abertura ocorreu na manhã desta quarta-feira, 03, no salão nobre do clube militar.

Na oportunidade, os familiares das crianças tiveram o conhecimento das atividades recreativas que serão adotadas pelos 10 instrutores educacionais durante 11 dias de muita movimentação destinada ao trabalho junto com a garotada.

O diretor da agremiação do Cassazum, Charles de Jesus Oliveira, representou a presidente do clube, Heloísa Helena, e destacou da importância da Colônia de Férias, que abrange o lazer e atividades recreativas socializando as noções desportivas. Destacou, ainda, o apoio que a diretoria proporcionará à programação até o dia 19, quando acontecerá o encerramento das atividades do evento.

Para o professor Marinho Rodrigues, o número de participantes foi surpreendente para a Comissão Organizadora, e isso reflete a responsabilidade que proporciona a diretoria do Cassazum quanto às diretrizes que foram adotadas objetivando o sucesso da programação.

“Mais um ano estamos aqui recebendo essas crianças com todo entusiasmo ao lado da professora Heloísa Rodrigues. Traçamos todas providências com antecedência e a programação foi aprovada pela diretoria do clube para nós chegarmos a mais um ano de sucesso da nossa tradicional “Colônia de Férias” promovida com entusiasmo pela presidente Heloísa Helena, diz Marinho com respaldo da professora Heloisa Rodrigues.

As atividades da abertura de hoje ocorreram no Parquinho, enquanto amanhã acontecerão as atividades do Circuito, Pintura, Bingo Divertido. E na sexta-feira, 05, haverá Parquinho e modelagem.

