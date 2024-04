De Repente

A cidade de Portel, no Marajó, se prepara para realizar o Aqua Fest, um grande festival que envolve a prática de esportes em variadas modalidades, cultura e gastronomia. Será nos próximos dias 20 e 21. ///// Evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, na pessoa do senhor Idinor Oliveira.///// O Instituto Amazônia Mais, em conjunto com a agência R3 Comunicação, está começando a gravar a série “Expedição Marajó’, que será levada ao ar pela televisão aberta. ///// O projeto é do jornalista Raimundo Reginaldo Ramos, que já realiza o programa “Expedição Amazônia” e uma série de projetos voltados para o agronegócio paraense. ///// Pescadores experientes de Bragança comentam que, se houve uma travessia transatlântica em um barco sem condições, as vítimas, em número de nove, que morreram dentro do batelão, ainda poderão ser sepultadas, pois correram o risco de terem siso devoradas por tubarões. ///// Para muitos desses profissionais do mar, o fato de não haver leme nem motor na embarcação indica um possível crime de pirataria, seguido da matança dos tripulantes da embarcação. ///// No momento, tudo ainda é mistério, fatos que estão sob investigações inclusive da Interpol, a polícia internacional. ///// Tudo indica que as vítimas vieram da África. ///// O Remo perdeu o direito de participar da final da Copa Verde, perdeu o título do Parazão e, agora, se volta para o Brasileiro da Série C. ///// O técnico não está nada ameaçado, mas é certo que haverá degolas no plantel. ///// A conferir.