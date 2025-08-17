Cruzeiro Feminino registra 2º maior público do Independência em 2025

Cabulosas eliminaram o RB Bragantino neste domingo (17), no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro Feminino

Karen Cristina, da Itatiaia

A partida entre Cruzeiro e RB Bragantino, pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, neste domingo (17), no estádio Independência, em Belo Horizonte, entrou para a lista de maiores públicos do estádio em 2025.

Ao todo, 5.799 torcedores acompanharam presencialmente a vitória celeste na manhã deste domingo. A renda foi de R$ 77.140,00.

Este é o segundo maior público registrado no estádio neste ano, ficando atrás apenas de América e Cruzeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Naquela ocasião, 6.004 torcedores estavam presentes no local.

Além disso, o público deste domingo ´também é o maior das Cabulosas no Brasileirão Feminino 2025

Cinco maiores públicos do Independência em 2025

América x Cruzeiro – 6ª rodada do Mineiro Masculino – 6.004

Cruzeiro x Bragantino – quartas de final Barsileiro Feminino – 5.799

América x Cruzeiro – semifinal Mineiro Masculino – 5.251

América x Remo – 21ª Série B – 4.061

América x Ferroviaria 11ª rodada Série B – 3.037

Divulgação/ cruzeirofem