Cruzeiro Feminino registra 2º maior público do Independência em 2025

Cabulosas eliminaram o RB Bragantino neste domingo (17), no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro Feminino
Karen Cristina, da Itatiaia
A partida entre Cruzeiro e RB Bragantino, pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, neste domingo (17), no estádio Independência, em Belo Horizonte, entrou para a lista de maiores públicos do estádio em 2025.
Ao todo, 5.799 torcedores acompanharam presencialmente a vitória celeste na manhã deste domingo. A renda foi de R$ 77.140,00.
Este é o segundo maior público registrado no estádio neste ano, ficando atrás apenas de América e Cruzeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Naquela ocasião, 6.004 torcedores estavam presentes no local.
Além disso, o público deste domingo ´também é o maior das Cabulosas no Brasileirão Feminino 2025
Cinco maiores públicos do Independência em 2025
- América x Cruzeiro – 6ª rodada do Mineiro Masculino – 6.004
- Cruzeiro x Bragantino – quartas de final Barsileiro Feminino – 5.799
- América x Cruzeiro – semifinal Mineiro Masculino – 5.251
- América x Remo – 21ª Série B – 4.061
- América x Ferroviaria 11ª rodada Série B – 3.037
Divulgação/ cruzeirofem