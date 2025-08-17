Veja classificados e confrontos das semifinais no Brasileirão Feminino

Quartas de final terminaram na manhã deste domingo (17)

Da CNN

O Campeonato Brasileiro Feminino conheceu os quatro classificados para as semifinais da edição 2025.

Depois de Corinthians e São Paulo confirmarem a vaga na sexta e no sábado, respectivamente, foi a vez de Palmeiras e Cruzeiro se classificarem na manhã deste domingo (17).

O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, após empate sem gols na ida, enquanto o Palmeiras conseguiu a virada no agregado ao bater o Flamengo por 3 a 0. O jogo de ida tinha terminado 3 a 2 para as rubro-negras.

É importante destacar que as datas e horários dos jogos das semifinais do Brasileirão Feminino ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja os confrontos da semifinal do Brasileirão Feminino

Palmeiras x Cruzeiro

São Paulo x Corinthians

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF