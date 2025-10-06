Cruzeiro sai atrás, mas busca empate contra o Sport pelo Brasileirão

Jogando em casa, a Raposa empatou com o Leão em 1 a 1 e desperdiçou a chance de se aproximar do Flamengo, atual segundo colocado

Victor Fardin, da CNN Brasil

Na partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Sport no Mineirão, neste domingo (5), e ficou no empate em 1 a 1.

O Leão saiu na frente aos 40 minutos de jogo, com gol marcado por Derik Lacerda. Já no segundo tempo, a Raposa conseguiu o empate graças a tento anotado por Gabigol.

Agora, o Cruzeiro alcançou a marca de 52 pontos e se manteve na terceira posição do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do Flamengo, atual segundo colocado da competição.

O time mineiro retorna aos gramados apenas depois da Data Fifa, no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Atlético-MG, na Arena MRV.

Já o Sport, segue na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos conquistados. Assim como a Raposa, o próximo compromisso da equipe pernambucana será contra o Galo, na próxima quarta-feira (8), às 19h, em confronto atrasado da 14ª rodada.

Sobre o jogo

A primeira chegada com perigo da partida veio do lado do Cruzeiro. Aos 10 minutos, o zagueiro Lucas Villalba arriscou de longa distância e o goleiro Gabriel Vasconcelos espalmou. Já aos 18, o meia Matheus Pereira acertou a trave em finalização dentro da pequena área.

Jogando em casa, a Raposa seguiu pressionando o adversário em busca do seu gol. No entanto, foi o Sport que saiu na frente na marca de 40 minutos. O atacante Derik Lacerda recebeu lançamento em velocidade, passou pelo goleiro Cássio e empurrou para o fundo das redes.

Nos acréscimos da etapa inicial, o Leão quase ampliou com o próprio Derik, que carimbou o travessão em chance de frente com o goleiro adversário.

O Cruzeiro retornou do intervalo colocando pressão no clube pernambucano e chegou ao empate aos 13 minutos. Matheus Pereira tocou para o atacante Gabigol, que bateu no cantinho e igualou a disputa.

No restante do confronto, os donos da casa pressionaram muito o adversário para tentar a virada, mas não obtiveram sucesso. O Sport quase fez o seu segundo gol com o atacante Chrystian Barletta, que perdeu uma oportunidade clara praticamente debaixo das traves.

Gustavo Aleixo/Cruzeiro