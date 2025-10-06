Highlander | Suposta sinopse do novo filme é divulgada

O filme deve estrear em algum momento entre 2027 e 2028

2 min de leitura

Júlia Henn

O insider DanielRPK compartilhou neste sábado (4) a suposta sinopse do novo Highlander da Amazon MGM Studios estrelado por Henry Cavill, reboot do clássico de 1986.

Leia a sinopse completa a seguir:

“Séculos após sua primeira morte em um campo de batalha escocês, o guerreiro imortal Connor MacLeod (Henry Cavill) vive discretamente no mundo moderno, assombrado pela perda e pelo interminável ciclo de violência entre seus pares. Quando o impiedoso imortal Kurgan (Dave Bautista) ressurge, apoiado por uma organização secreta que busca descobrir o segredo da vida eterna, Connor é forçado a voltar ao Jogo – uma batalha ancestral onde pode existir apenas um vencedor. Guiado por seu mentor Ramírez (Russel Crowe) e uma aliada mortal, a arqueóloga Kate Bennett (Marisa Abela), Connor deve confrontar seu passado e redescobrir seu propósito. Enquanto imortais se enfrentam entre épocas e continentes, a luta pelo misterioso prêmio se torna uma batalha pela alma da humanidade.“

Tudo sobre Highlander

O Highlander original (1986), estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery, retrata o clímax de uma antiga batalha entre guerreiros imortais, desenrolando-se através de histórias entrelaçadas do passado e do presente.

Após ganhar popularidade crescente após seu lançamento, o filme gerou várias sequências, uma série de TV aclamada e uma base de fãs duradoura. Do diretor Russell Mulcahy, o filme foi produzido por Peter S. Davis e William N. Panzer.

O reboot de Highlander circula Hollywood há anos e está finalmente ganhando tração. Chad Stahelski, diretor da franquia John Wick e especialista em filmes de ação, vai comandar o filme. Dave Bautista (Guardiões da Galáxia) interpretará o vilão.

Cavill não é estranho a Amazon MGM Studios, já que também está trabalhando na adaptação do anime Voltron, desenvolvida por Rawnson Marshall Thurber. Além disso, o ator também está ajudando a Amazon a produzir a adaptação da franquia Warhammer 40,000, em vários estúdios da empresa.

Até o momento, não existem mais informações sobre como será o filme estrelado por Cavill, se será baseado na premissa do longa estrelado por Lambert, ou se contará uma história completamente nova usando a mitologia da franquia como base para a nova aventura. Os personagens, porém, serão os mesmos.

Além de Cavill, o elenco também conta com Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Marisa Abela, Djimon Hounsou e Max Zhang.