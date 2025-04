Curro Velho oferece mais de 30 oficinas de arte e ofício com inscrições gratuitas para públicos prioritários

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abre, nesta segunda-feira (14), o período de inscrições para as oficinas de arte e ofício promovidas pelo Núcleo Curro Velho, localizado no bairro do Telégrafo, em Belém. As atividades serão realizadas entre os dias 5 e 23 de maio, com inscrições presenciais disponíveis até o dia 30 de abril.

Ao todo, estão sendo ofertadas 451 vagas distribuídas em 33 oficinas que contemplam diversas linguagens culturais e técnicas. Entre os destaques está a oficina de estamparia amazônica com serigrafia. A maioria das atividades é voltada ao público a partir de 12 anos, mas há opções específicas para outras faixas etárias, como a oficina de teatro para crianças de 7 a 11 anos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria do Curro Velho, mediante preenchimento de formulário. A programação completa com dias e horários das oficinas está disponível no site da FCP, por meio do link “Oficinas Curro Velho”.

Gratuidades

As oficinas são gratuitas para estudantes da rede pública de ensino (fundamental e médio), usuários de infocentros, crianças com menos de 12 anos, pessoas com deficiência (PcDs) e idosos a partir de 60 anos. Para universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados, será cobrada uma taxa simbólica de R$ 20, que deve ser paga em espécie no ato da inscrição.

Serviço

Oficinas no Curro Velho – Fundação Cultural do Pará

Inscrições: De 14 a 30 de abril de 2025

Período das oficinas: De 5 a 23 de maio de 2025

Local: Secretaria do Curro Velho – Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, Bairro do Telégrafo, Belém (PA)

Por: Thays Garcia