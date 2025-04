Paróquia de Ananindeua realiza ação ecológica em Celebração de Ramos

A Paróquia da Ascensão do Senhor, localizada no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém, realiza de um modo diferente sua procissão e benção de Ramos nesse domingo, 13. Em alusão à Campanha da Fraternidade 2025, cujo tema é “Fraternidade e Ecologia Integral”, a Paróquia decidiu fazer a distribuição de mudas de Açaizeiros aos paroquianos que participarem da caminhada que abre a Semana Santa e recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para sofrer sua Paixão, Morte e Ressurreição.

De acordo com o pároco, Padre Leonardo Monteiro, a ação visa o incentivo ao plantio e cuidado com o meio ambiente.

“A Campanha da Fraternidade deste ano que já está em sua reta final nos convida a termos uma mudança de mentalidade em relação ao meio ambiente em que vivemos; não somos os seus donos e nem seus exploradores, mas devemos ser cuidadores desta casa comum que nos abriga, porque quem cuida, também será cuidado. Esta ação visa de forma concreta ajudar as pessoas nesta mudança de mentalidade e a entenderem o propósito da Campanha”, afirmou o sacerdote diocesano.

A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa de todos os anos da Igreja Católica e ocorre sempre no período da Quaresma. Seu ápice é no Domingo de Ramos com a chamada “Coleta Nacional da Solidariedade”, quando todas as Igrejas do país recolhem seus ofertórios e repassam para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a gestão e redistribuição dos valores com o intuito de atender projetos sociais em lugares mais necessitados.

Imagens: Divulgação