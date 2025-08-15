De Repente…

Seguem os engarrafamentos ao longo da Rodovia BR-316. ///// Os problemas decorrem das obras com máquinas e homens trabalhando, além do grande número de veículos entrando ou saindo da cidade. ///// Nos feriados prolongados e finais de semana, a coisa piora, especialmente no trecho entre Ananindeua e Marituba, sentido de saída ou entrada da cidade. ///// O preço do abacaxi continua afugentando o consumidor. Embora esteja na safra, segundo dizem os comerciantes, os preços não baixaram na Ceasa. ///// O mesmo acontece com o maracujá e a melancia, com preços nas alturas, muito além da realidade do povo paraense. ///// O açaí já está na safra, mas os preços continuam elevados. O litro do chamado “popular”, o mais fino, está variando de 16 a 18 reais o litro. ///// Farinha de mandioca nem se fala. Jamais abaixo de preço, assim como o café, a carne, ovo e frango, todos, pela hora da morte. ///// Feriado da Adesão do Pará ainda é uma incógnita para muitos paraenses, os quais só sabem que é feriado, mas não, o que significa para o Estado. ///// Professor afirma que, no dia em que todos derem valor para o que significa a adesão do Pará à independência, começa-se a desconstruir a discriminação do Brasil contra o Pará, que é o maior fornecedor de energia elétrica, minérios, ouro e muita cultura para o restante do país e do mundo.