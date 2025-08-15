sexta-feira, agosto 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePRIMEIRA COLUNA
PRIMEIRA COLUNA

De Repente…

Seguem os engarrafamentos ao longo da Rodovia BR-316. ///// Os problemas decorrem das obras com máquinas e homens trabalhando, além do grande número de veículos entrando ou saindo da cidade. ///// Nos feriados prolongados e finais de semana, a coisa piora, especialmente no trecho entre Ananindeua e Marituba, sentido de saída ou entrada da cidade. ///// O preço do abacaxi continua afugentando o consumidor. Embora esteja na safra, segundo dizem os comerciantes, os preços não baixaram na Ceasa. ///// O mesmo acontece com o maracujá e a melancia, com preços nas alturas, muito além da realidade do povo paraense. ///// O açaí já está na safra, mas os preços continuam elevados. O litro do chamado “popular”, o mais fino, está variando de 16 a 18 reais o litro. ///// Farinha de mandioca nem se fala. Jamais abaixo de preço, assim como o café, a carne, ovo e frango, todos, pela hora da morte. ///// Feriado da Adesão do Pará ainda é uma incógnita para muitos paraenses, os quais só sabem que é feriado, mas não, o que significa para o Estado. ///// Professor afirma que, no dia em que todos derem valor para o que significa a adesão do Pará à independência, começa-se a desconstruir a discriminação do Brasil contra o Pará, que é o maior fornecedor de energia elétrica, minérios, ouro e muita cultura para o restante do país e do mundo.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Buscas de brasileiros de informações sobre a COP30 na internet crescem 440%
Próximo artigo
Vandalismo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,874FansLike
3,613FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315