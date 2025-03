Defensora pública morre com infecção ao tentar colocar DIU. MP apura

A defensora começou a sentir fortes dores e febre logo após o procedimento, realizado no dia 18 de março

O Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina de Roraima apuram a morte da defensora pública Geana Aline de Souza (foto em destaque), de 39 anos. A servidora faleceu na noite de terça-feira (25/3), vítima de infecção generalizada que teria se originado após a tentativa de inserção de um dispositivo intrauterino (DIU).

A defensora começou a sentir fortes dores e febre logo após o procedimento, realizado no dia 18 de março pela médica Mayra Suzanne Garcia Valladão. Segundo informações da família, o DIU sequer chegou a ser colocado, mas o quadro clínico de Geana se agravou rapidamente nos dias seguintes.

Na tarde de terça-feira, ela deu entrada, em estado gravíssimo, no hospital privado Ville Roy, apresentando quadro de choque séptico, com insuficiência renal, hepática e circulatória, além de intensa dor abdominal. Apesar de ter sido submetida a uma cirurgia de emergência e encaminhada à UTI, Geana não resistiu e morreu às 22h50.

O Ministério Público de Roraima (MPRR), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, abriu investigação para apurar se houve imperícia médica ou falha no atendimento hospitalar.

O Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR) também anunciou a abertura de uma sindicância para investigar a conduta da médica envolvida no procedimento. Segundo o órgão, a profissional não possui nenhuma especialidade registrada em seu cadastro.

A médica, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais. Ela afirmou que a morte de Geana “não tem relação com os atendimentos médicos realizados” e garantiu ter prestado toda a assistência necessária.

Comoção

Geana Aline atuava como defensora pública desde 2017 e era presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Roraima (ADPER). Atualmente, exercia suas funções na Vara de Execuções Penais e também teve atuação marcante na comarca de São Luiz, no sul do estado.

A Defensoria Pública do Estado decretou luto oficial e suspendeu as atividades em todo o estado na quarta-feira (26/3). O velório ocorreu na sede da DPE-RR, e o enterro foi realizado às 17h, no Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição, em Boa Vista.

Com informações e imagems do Portal Metrópoles