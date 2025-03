Feira Amazônica Criativa chega à 4ª Edição no São José Liberto no primeiro domingo de abril

A iniciativa busca impulsionar e democratizar o trabalho de empreendedoras da moda circular, estilistas e artesãos do Pará, fortalecendo a economia criativa local.

No primeiro domingo(6), das 10h às 15h, o Espaço São José Liberto (ESJL) sediará a quarta edição da Feira Amazônia Criativa. O evento celebra a moda circular, autoral e sustentável produzida no Pará, buscando incentivar e democratizar o trabalho de empreendedoras, estilistas e artesãos locais, impulsionando a economia criativa e promovendo práticas sustentáveis na indústria da moda.

Cerca de 30 empreendedores locais participarão da exposição, apresentando moda sustentável, circular e autoral. Adicionalmente, o público encontrará empreendedores da gastronomia regional e do artesanato, oferecendo uma diversidade de produtos que refletem a identidade tanto regional quanto nacional.

A Casa Circular promove o evento, que conta com a correalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), responsável pela administração do ESJL. A feira reunirá talentos locais que criam peças exclusivas através de processos sustentáveis, como a reutilização de materiais, o emprego de fibras naturais da Amazônia e técnicas artesanais tradicionais.

A programação do evento proporcionará um ambiente para a comercialização de produtos, a troca de experiências e a criação de redes de contato entre criadores, consumidores e investidores do setor da moda. Adicionalmente, serão promovidas rodas de conversa, oficinas e palestras, abordando temas como economia circular, consumo consciente e a valorização da identidade amazônica na moda.

Liliane Obando, turismóloga e empresária da moda circular, cofundadora e proprietária da Casa Circular, enfatiza que a iniciativa impulsiona marcas regionais que atuam com moda consciente, abrangendo vestuário e acessórios. O trabalho de designers, artesãos e artistas paraenses recebe destaque, valorizando a produção local.

Serviço:

A quarta edição da Feira Amazônia Criativa, acontecerá dia 6 de abril, das 10h às 15h, no Espaço São José Liberto (ESJL), Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém.

Fotos: Divulgação