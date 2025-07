Eduardo Bolsonaro prevê que eleição de 2026 pode não acontecer se os problemas institucionais não forem resolvidos logo

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou ontem, sexta-feira, 18, não estar preocupado com a eleição de 2026 e que ela pode nem acontecer, caso as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não sejam atendidas.

“Não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou semanas essa crise institucional não haverá eleição em 2026, então porque me preocuparia com popularidade? Não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. Se nós sairmos vitoriosos a gente recupera essa popularidade em um ou dois dias”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

O parlamentar está nos Estados Unidos trabalhando junto ao governo americano para sancionar integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente Alexandre de Moraes; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o país.

As taxas de 50% sobre produtos brasileiros que entrem nos Estados Unidos foi mencionada por ele como uma vitória de sua atuação junto a nomes do alto escalão do governo americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde que foi para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro faz campanha com aliados e integrantes do governo Donald Trump para que o norte-americano atue para que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não seja preso e possa concorrer às eleições de 2026.

VISTO PERMANENTE

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, transformou o visto temporário do deputado Eduardo Bolsonaro e sua família em permanente. As informações são do site Fox News.

A residência permanente nos EUA permitirá a Eduardo e sua família viver e trabalhar lá indefinidamente, acessar benefícios sociais, proteção legal e abre caminho para a obtenção da cidadania após alguns anos.

Fonte e imagem: Jornal Estado de Minas