Eduardo diz estar “100% pronto” para concorrer à Presidência

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) garantiu que está “100% pronto” para concorrer à Presidência da República em 2026, caso seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), permaneça inelegível e lhe dê a “missão” de substituí-lo no pleito. A declaração ocorreu na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada em Miami no último fim de semana.

Na ocasião, Eduardo ressaltou que, antes de tudo, é necessário que ele permaneça nos Estados Unidos para lutar por sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Primeiro a gente tem que sancionar o Moraes, né? Mas eu acho que, saindo a sanção do Moraes, a gente também tem uma boa janela de oportunidade para deixar o Congresso livre e as instituições do Brasil livres para reagir a tudo isso. Porque, dentro do Congresso, você já tem os votos para a anistia ser aprovada. Falta só o Congresso sair das garras do Alexandre de Moraes. Quando isso acontecer, a gente vai ter a possibilidade de Bolsonaro ser presidente, se candidatar no ano que vem. Mas se ele passar a missão para mim, pode ter certeza de que eu estou 100% pronto para cumpri-la”, assegurou.

O congressista antecipou que “a boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram”.

“Toda a burocracia já foi feita, e elas só não saíram ainda por conta dessa prioridade com o que está se passando agora na guerra de Israel com o Irã, que está tendo o apoio dos Estados Unidos. Então a gente está buscando espaço para que seja dada essa atenção ao Brasil. A gente sabe que o Irã representa o risco de uma guerra nuclear, o risco de arrastar o mundo para uma terceira guerra mundial. Mas o Brasil também: a cada momento que se deixa de sancionar o Moraes, abre-se uma janela de oportunidade para o regime se consolidar”, acrescentou.

O FAVORITO DE TRUMP

Como o Pleno.News mostrou na última semana, o governo de Donald Trump tem Eduardo Bolsonaro como seu candidato favorito para enfrentar o presidente Lula (PT) nas eleições de 2026, de acordo com o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O bom relacionamento entre Eduardo e o governo Trump seria uma das razões para que os EUA apostem no parlamentar, ainda mais depois de ter acesso à pesquisa que mostra Lula com 41,6% das intenções de voto e Eduardo logo atrás, com 39,1%.

A proximidade do deputado com autoridades americanas também chama atenção. Ele tem sido visto com frequência em gabinetes do Executivo e do Legislativo dos EUA, onde é bem recebido por suas posições alinhadas com Washington.

Apesar da simpatia, o entorno de Trump avalia que uma manifestação pública de apoio pode acabar beneficiando Lula. Por isso, os Estados Unidos devem agir com cautela no cenário político brasileiro.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News