Viseu comemora 130 anos de história com extensa programação

No próximo domingo, 06.07, o município de Viseu, no nordeste paraense, completa 130 anos. Para celebrar a data, a prefeitura municipal por meio das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e Educação, preparou uma programação que se estenderá por toda esta semana para que a população comemore.

Haverá feira de artesanato, concursos de poesia, redação, desenho, pintura e fotografia, passeio ciclístico, missas e cultos em ação de graças, marcha para Jesus, shows musicais, torneios esportivos, trilhas, concurso Garota Viseu e muitos outros eventos.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, a prefeitura preparou um evento especial para celebrar a data. “Nosso município festeja um marco em sua história. São 130 anos de tradições e muitos fatos emocionantes que marcam nossa gente por gerações inteiras. Por isso, a gestão municipal fez questão de levar entretenimento, cultura, atividades de lazer, esporte, etc… para que a população confraternize esse momento tão especial para todos nós”, explicou.

CASA DE CULTURA

Um dos pontos altos da programação será a inauguração da Casa de Cultura Otávio Monteiro, músico viseuense carinhosamente conhecido como Vico, que foi um ícone da música local no Pará. Nascido em Viseu, sua vida foi marcada por uma profunda conexão com sua cidade natal e uma paixão inabalável pela música. Falecido em 2023, seu legado continua vivo em cada nota e em cada verso que compôs. Sua história, sua relação com Viseu e sua música refletem a cultura e a beleza do município.

A HISTÓRIA DE VICO

Otávio Monteiro nasceu em meio a essa rica tapeçaria cultural. Desde pequeno, ele foi exposto às músicas que ecoavam nas ondas das emissoras de rádio da época. Essa influência começou a moldar sua paixão pela música, e ainda na adolescência, ele começou a compor suas próprias canções, sempre acompanhado de seu inseparável violão.

A família de Vico também desempenhou um papel fundamental em sua formação artística. Seu pai, que era chefe de uma tribo indígena, e sua mãe, que ensinava os índios a ler e escrever, criaram um ambiente onde a arte e a cultura eram valorizadas. Essa herança cultural foi a base para as canções que ele viria a escrever, que frequentemente refletiam a vida e os desafios enfrentados por seu povo.

Com o tempo, ele começou a se apresentar em eventos locais e sua música se destacava pela forma como capturava a essência de Viseu e seus habitantes. Ele escreveu canções que falavam sobre a vida cotidiana, as belezas naturais e os desafios sociais da região.

Entre suas composições mais emblemáticas, “Doce Terrinha” se destaca como um hino à cidade de Viseu. Essa música celebra as belezas naturais e o amor que Vico sentia por sua terra. É uma canção que, até hoje, é tocada em celebrações e eventos que exaltam a cultura viseuenses.

O legado de Vico é vasto e diversificado. Ele explorou diferentes estilos musicais, incluindo brega, MPB e outros gêneros, sempre mantendo sua essência. Suas letras refletem suas experiências de vida e a realidade das pessoas ao seu redor, tornando sua música acessível e relevante.

Vico não era apenas um músico; ele era uma figura central na comunidade. Sua humildade e generosidade eram notórias, e ele sempre buscava inspirar os jovens artistas de Viseu. Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele falam sobre como acreditava no talento dos outros e incentivava todos a seguir seus sonhos.

As histórias contadas por aqueles que o conheceram revelam um homem que vivia intensamente e que sempre buscava compartilhar sua paixão pela música. Muitas canções foram compostas em momentos de descontração, em rodas de violão, onde a alegria e a amizade se entrelaçavam.

De acordo com o secretário de cultura, Otávio Monteiro – o Vico -, não é apenas um nome na história da música paraense; ele é um símbolo de amor pela sua terra e pela música. “Seu legado continua a inspirar e a unir as pessoas em torno da cultura e das tradições de Viseu. Através de suas canções, o artista ensinou a importância de valorizar as raízes e a beleza que rodeia a cidade, fazendo de sua música uma verdadeira celebração da vida”, explica Adenilton.

PROGRAMAÇÃO

DIA: 01 TERÇA-FEIRA

8h – CONCURSOS DE POESIA, REDAÇÃO, DESENHO E PINTURA E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

16h – ABERTURA DO PROJETO “O POVO VAI A PRAÇA”

17h – CANTORES DA TERRA

17h – 10° FEIRA DE ARTESANATO – VISEU 130 ANOS

19h – PREMIAÇÕES – PRAÇA ADRIANO GONÇALVES

DIA: 02 QUARTA-FEIRA

6h – SAÍDA CICLISMO – CURUPATI E CUJUBIM

8h – CHEGADA DO CICLISMO – PRAÇA MADRE ZARIFFE

9h – CAFÉ PARA OS CICLISTAS – CASA DA ROÇA

15h – FESTA DA PARTILHA

19h – MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 130 ANOS DE VISEU

DIA: 03 QUINTA-FEIRA

7h – CULTOS MATINAIS

8h ÀS 9h – CULTO NA ORLA

18h – MARCHA PARA JESUS – PADRE MADRE ZARIFFE

19h – CULTO DE GRATIDÃO – ORLA

20h – CANTOR SAMUEL SILVA DE SP

21h – CANTOR ALISSON SANTOS

DIA: 04 SEXTA FEIRA

08h – ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO SINTAPE

17h – INAUGURAÇÃO DA CASA DE CULTURA OTÁVIO MONTEIRO

20h – FINAL FUTSAL – GINÁSIO JARBAS PASSARINHO

20h – SONS AUTOMOTIVOS – ORLA

22h – DAYANE SENNA

00h – BENY PÉROLA NEGRA

02h – ALLANZINHO

04h – DJ TOM MIX O BRILHO

DIA: 05 SÁBADO

19h – SONS AUTOMOTIVOS

21h – SANDIEGO E BANDA

22h – 27º CONCURSO GAROTA VISEU

00h – PARABÉNS PARA VISEU

00:15 – SUANNY BATIDÃO

02h – NEW AGE – DJ ÉLISON

DIA: 06 DOMINGO

7h – 17° TRILHA DO RIO DA MORTE

8h – CAVALGADA CAMPO DE N. SRA. DE NAZARÉ – TOLEDO VISEU

19h – SONS AUTOMOTIVOS – ORLA

21h – SUPER POP ULTRA LIVE E MC DOURADO

Imagens: Reprodução