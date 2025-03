Ela interpretou a irmã gêmea de Sheldon em The Big Bang Theory: O que aconteceu com a atriz depois disso?

Courtney Henggeler também está em um dos maiores sucessos da Netflix!

O rosto de Courtney Henggeler será familiar para muitos fãs de The Big Bang Theory, mas o verdadeiro sucesso só veio para a atriz em outra série – cujo final foi exibido recentemente na Netflix.

Em Cobra Kai, Courtney Henggeler é a voz da razão

Henggeler é, atualmente, mais conhecida por sua atuação como Amanda LaRusso em Cobra Kai. A série teve 6 temporadas de sucesso e é um spin-off da famosa saga de filmes Karate Kid.

Aqui, Johnny Lawrence (William Zabka), decide dar aulas de caratê e abrir seu próprio dojo, trazendo de volta à tona a rivalidade com seu antigo oponente, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) – que também abre um dojo para chamar de seu.

Henggeler interpreta a esposa de Daniel LaRusso, Amanda, desde 2018, e frequentemente é a voz da razão quando o conflito entre Daniel e Lawrence ameaça explodir.

The Big Bang Theory deu um impulso à carreira de Henggeler

Um passo fundamental na carreira de atriz de Courtney foi The Big Bang Theory. Aqui ela interpretou Missy Cooper, a irmã gêmea do talentoso físico Sheldon Cooper (Jim Parsons). Como Missy é o completo oposto do irmão, ela é recebida com entusiasmo pelos amigos dele.

Embora a personagem tenha sido revisitada pela atriz Reagan Revord no spin-off Young Sheldon, Henggeler só apareceu no papel duas vezes.

A primeira vez foi no episódio 15 da 1ª temporada, chamado A Indeterminação da Mulher Não-Judia, e a segunda foi no episódio 24 da 11ª temporada, A Assimetria da Gravata Borboleta. Ou seja, suas aparições tiveram dez anos de intervalo.

No entanto, o dois episódios de The Big Bang Theory garantiram que ela fosse escalada para outros papéis especiais, em Criminal Minds ou NCIS. Com isso, ela acabaria conseguindo seu papel de destaque em Cobra Kai.