The White Lotus é denunciada inesperadamente por cena chocante da 3ª temporada: “Não reflete nossos valores”

Criada por Mike White, a série da Max é famosa por seus momentos polêmicos.

ATENÇÃO! ESTA MATÉRIA CONTÉM SPOILERS DA 3ª TEMPORADA DE THE WHITE LOTUS!

A 3ª temporada de The White Lotus tem sido amplamente comentada nas últimas semanas, principalmente pelas cenas polêmicas envolvendo os personagens de Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola. Entretanto, esse não foi o único momento da série que causou comoção, acontecendo de, recentemente, a produção sofrer uma denúncia.

Intitulado “Negações”, o episódio 6 da nova temporada mostra o personagem Timothy Ratliff (Jason Isaacs) sonhando acordado com um possível suicídio – em decorrência de uma investigação policial em que está envolvido. No take em questão, Ratliff está usando uma camisa da Duke, uma universidade particular situada na Carolina do Norte, Estados Unidos.

Por conta do uso indevido da imagem da instituição em uma cena tão controversa, a Duke apresentou uma queixa contra a série da Max, redigindo as seguintes palavras em um comunicado:

“The White Lotus não só usa nossa marca sem permissão, mas, em nossa opinião, a usa em imagens que são preocupantes, não refletem nossos valores ou quem somos, e simplesmente vão longe demais”, começou Frank Tramble, vice-presidente de comunicações, marketing e relações públicas da Duke.

“O suicídio é a segunda principal causa de morte em campus universitários. Como as imagens da série estão sendo amplamente compartilhadas nas mídias sociais, estamos usando nossa marca para promover a conscientização sobre saúde mental e lembrar às pessoas que há ajuda disponível”, acrescentou.

Para contextualizar, na trama, o rico patriarca sulista Timothy Ratliff está de férias em um resort tailandês com sua família, mas tem lutado contra uma grande carga de estresse por conta de uma investigação que vem sofrendo por crimes financeiros nos Estados Unidos. Enquanto esconde o drama da esposa e dos filhos, o personagem sofre em silêncio, chegando a roubar uma arma de fogo no estabelecimento.

The White Lotus está disponível para streaming na Max e seus episódios são lançados sempre aos domingos, a partir das 22 horas.

Por Rafael Felizardo