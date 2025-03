Em Abaetetuba, Governo do Pará entrega a 12ª Usina da Paz

A primeira UsiPaz da Região de Integração Tocantins será, como as demais já em funcionamento, referência no atendimento à população, oferecendo mais de 70 serviços em diversas áreas

O município de Abaetetuba, no nordeste paraense, recebeu neste sábado (29) a 12ª Usina da Paz do Pará, a primeira na Região de Integração Tocantins. A política pública do governo do Estado – referência nacional em cidadania e no enfrentamento à violência – vai proporcionar uma nova realidade de serviços e oportunidades de estudo e trabalho a cerca de 160 mil moradores do município.

Com uma estrutura moderna e acessível, a Usina da Paz de Abaetetuba oferecerá mais de 70 serviços gratuitos em áreas fundamentais, contribuindo para a transformação social de milhares de famílias, nas áreas de saúde, educação, cidadania, qualificação profissional, cultura, esporte e lazer.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho ressaltou que a nova Usina da Paz é uma conquista da população de Abaetetuba.

“Hoje é um dia em que se abrem as portas do maior programa social da América Latina em Abaetetuba. Um programa que nos traz orgulho de ser genuinamente paraense, construído para os paraenses, e que vai trazer para esta cidade a experiência extraordinária da transformação social, para que possamos mudar para melhor a realidade da comunidade, reduzindo os índices de criminalidade e fazendo com que famílias de Abaetetuba possam ter aqui o seu segundo lar. A Usina, por onde chega, garante serviços transformadores e, a partir de agora, está à disposição do povo desta querida cidade”, afirmou o governador do Pará.

Oportunidades – A vice-governadora Hana Ghassan destacou que a Usina é um equipamento público feito para a população. “Hoje é um dia muito importante para Abaetetuba. Um dia de oportunidades, pois o futuro começa agora com a Usina da Paz. Mais do que estrutura, a Usina da Paz representa cuidado com as pessoas, representa oportunidades para todas as famílias que, a partir de hoje, vão poder ter acesso a esporte, educação, cultura e a muitas outras atividades”, reforçou Hana Ghassan.

Para a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, este foi um dia de alegria para toda a população. “A Usina da Paz é uma fábrica de talentos, e são essas oportunidades que geram riqueza e cidadania. Por meio dos serviços disponibilizados aqui vamos espantar a violência do nosso município e garantir um futuro melhor para a nossa população. A Usina é um exemplo de parceria, e eu agradeço ao Governo do Pará”, disse Francineti Carvalho.

Parceria – As obras de construção do mais novo complexo de cidadania foram executadas por meio de parceria entre o Estado e a empresa Vale, em um espaço doado pela Prefeitura do município, localizado na Rodovia Dr. João Miranda, no portal de acesso à zona urbana do município.

Assim como as demais Usinas já entregues, a mais nova UsiPaz dispõe de uma estrutura funcional, com salas equipadas para atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes e assistência social, além de ginásio poliesportivo, piscina, teatro, salas de dança, bibliotecas, salas de informática, estudos e gastronomia, praça coberta e outros espaços.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, enfatizou que o município de Abaetetuba, a partir de hoje, inicia uma nova era. “Seguiremos trabalhando para que a Usina possa ser uma referência em serviços e atendimentos à comunidade, e convidamos toda a população de Abaetetuba para conhecer este projeto lindo do governo do Estado”, disse a secretária.

Nova realidade – Segundo a moradora Ana Rodrigues, que levou a família para conhecer a nova Usina da Paz, “este é um projeto de fundamental importância, que vai ajudar muito, principalmente para as crianças. Nós sabemos que a Usina veio para melhorar o nosso município e engrandecer a nossa cidade. É uma honra estar aqui nesse dia de entrega. Abaetetuba só tem a melhorar para as pessoas, com mais oportunidades que vamos ter para desenvolver aprendizados. Parabéns ao Governo por esse excelente trabalho e por esse projeto maravilhoso!”

A estudante Maria Benedita Lobato também conheceu a nova UsiPaz, e afirmou que “é a coisa mais linda. Meu esposo trabalhou aqui nas obras da Usina, e a gente também se sente parte do projeto. A cidade de Abaetetuba foi agraciada com essa Usina da Paz. Nós estamos muito felizes, porque nossos filhos vão ter lazer, esporte. Não vão ficar na rua, nem na internet. É um momento muito importante, e nós estamos muito felizes”.

Inclusão social – As Usinas da Paz são complexos de cidadania integrados ao Programa Territórios pela Paz (TerPaz), implantado pelo Governo do Pará para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis.

Cada Usina oferece mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, qualificação profissional, lazer e cidadania. Desde 2021, quando a primeira Usina da Paz foi inaugurada, os espaços já garantiram mais de 8,5 milhões de atendimentos à população.

No contexto da segurança pública, as Usinas também contribuíram para reduções expressivas nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas áreas onde estão inseridas, com percentuais que chegam a 90% de queda, indicando eficácia na promoção da segurança pública e na melhoria da qualidade de vida.

Com a entrega da UsiPaz Abaetetuba, chega a 12 o número de Usinas em funcionamento, somando-se às cinco unidades localizadas em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e seis no interior, nos municípios de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Expansão – Somente em 2025, o Estado já entregou mais três Usinas da Paz, nos municípios de Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 616 mil pessoas.

Outras 25 Usinas estão em construção, nos municípios de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (a segunda no município), Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém (distrito de Icoaraci).

