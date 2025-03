Hospital da Mulher do Pará alcança mil atendimentos em menos de um mês

A unidade hospitalar é referência no atendimento integral à saúde da mulher no Pará

Menos de 30 dias após sua abertura, o Hospital da Mulher do Pará (HMPA) já realizou mil atendimentos, consolidando-se como uma referência na saúde feminina no estado. A nova unidade pública oferece consultas, exames, internações e procedimentos cirúrgicos, além de atendimento de urgência e emergência para vítimas de violência sexual e doméstica.

Desde a abertura, o hospital registrou 750 exames de imagem, mais de 4 mil exames laboratoriais, mais de 500 consultas, 170 internações e 195 cirurgias, incluindo um marco de 26 procedimentos realizados apenas hoje (28/03).

Para a diretora-geral do HMPA, a médica Nelma Machado, os números refletem o compromisso da equipe com uma assistência humanizada.

“Esse número representa muito mais do que estatística, ele mostra o impacto real que o Hospital da Mulher do Pará tem na vida de tantas mulheres que buscam acolhimento, cuidado e autonomia. Cada atendimento para a gente está sendo uma história linda de mulheres que encontram aqui um espaço seguro, com profissionais dedicados e serviços de qualidade voltados para suas necessidades”, destacou a diretora.

A supervisora de Atendimento do HMPA, Fabiana Rodrigues, reforça que o hospital já se tornou uma referência para o público feminino.

“Nossa prioridade é prestar um atendimento acolhedor todos os dias, recebendo as pacientes com empatia. É muito satisfatório saber que mais de mil mulheres já iniciaram seus tratamentos, consultas e cirurgias. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe e poder entregar um serviço de excelência para o estado do Pará”, afirmou.

Atendimento e acolhimento especializado

O hospital dispõe de um fluxo organizado para garantir acesso rápido e eficiente aos serviços. As pacientes podem realizar consultas, exames e, caso haja indicação médica, seguir para procedimentos cirúrgicos. Além disso, a unidade conta com um andar exclusivo para atendimento ambulatorial e brinquedoteca, garantindo maior acessibilidade e conforto às usuárias.

Entre as atendidas pelo hospital está a secretária Leila Amaral, que procurou assistência após notar um fluxo menstrual irregular. Encaminhada por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), ela destaca a estrutura e a qualidade dos serviços prestados.

“Comecei a perceber que meu período menstrual estava muito diferente e fiquei assustada. Agora que estou iniciando a investigação aqui, estou gostando muito, fui bem atendida, fiz exame de ultrassom transvaginal e também a minha mamografia. Achei tudo ótimo, porque podemos fazer tudo nesse lugar: consultas, exames e todo o acompanhamento da nossa saúde”, relatou a paciente.

Como funciona o atendimento no Hospital da Mulher do Pará

O acesso ao hospital ocorre por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). O fluxo é o seguinte: a paciente busca atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou outra unidade de saúde do município.

Caso seja identificado um quadro que necessite assistência especializada, a paciente é encaminhada via Central de Regulação do estado (CER). Com a vaga confirmada, o atendimento é agendado e realizado no HMPA ou em outra unidade conveniada.

Serviço: O Hospital da Mulher do Pará funciona na avenida Gentil Bittencourt, nº 2175, no bairro de São Brás, em Belém.