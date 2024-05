Drone da FAB cai durante voo de apoio às vítimas de enchentes

A Força Aérea Brasileira (FAB) perdeu o seu primeiro drone em missão real nesta manhã, durante a Operação Taquari II, que faz o resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A aeronave israelense Elbit Hermes 900 (RQ-900) estava sendo utilizada para fazer sobrevoos e localizar vítimas que ainda não foram resgatadas e se encontram isoladas.

O avião pode voar por 36 horas sem precisar reabastecer e atinge altitudes de até 9 mil metros (30.000 pés), e tinha ajudado a resgatar 36 pessoas em apenas 24 horas de voo.

Porém, nesta manhã, a aeronave teve problema técnico e caiu numa região desabitada, sem atingir pessoas ou construções. A localização exata da queda não foi informada pela FAB até o momento. Veja a nota oficial na íntegra abaixo:

Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (07/05). A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica.

Fonte:AEROIN/Imagem: Sgt Muller Marin/FAB