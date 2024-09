Encontro formativo do Pró-SisPAE Alfabetiza destaca a importância da alfabetização matemática

A Secretaria de Educação do Pará (Seduc) promoveu, na última sexta-feira, 20, mais um encontro formativo da ação Pró-SisPAE Alfabetiza, parte da “Campanha Bora Alfabetizar”. O evento teve como foco a alfabetização matemática, uma novidade que tem como objetivo reforçar o aprendizado das crianças nos dois últimos anos do Ensino Fundamental nas redes públicas de ensino estadual e municipal. A iniciativa busca garantir que os estudantes sejam alfabetizados na idade certa, além de se alinhar também ao Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE).

“É uma grande alegria participar desse momento importante que é o Pró-SisPAE. É uma satisfação para o Centro de Formação apoiar esta ação. Todos nós da Seduc e da Secretaria Adjunta de Educação Básica (Saeb), estamos contribuindo para melhorar cada vez mais nosso cenário educacional. É uma alegria ter tantas crianças alfabetizadas na idade certa, em regime de colaboração”, afirmou Augusto Paes, diretor de formação da Seduc.

A diretora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, responsável por coordenar o programa , Carla Reis, frisou a importância de ações como o “Alfabetiza Pará” e o SisPAE, enfatizando a mobilização de todos os municípios e equipes técnicas para assegurar um trabalho colaborativo eficiente. “O SisPAE é a avaliação que vai indicar se a criança está alfabetizada. Por isso estamos aqui mobilizando todos os municípios, equipes técnicas das Semeds e os formadores regionais e municipais também, porque no “Alfabetiza Pará” nós trabalhamos com a cascata de formação”, disse Carla Reis.

A dedicação na alfabetização matemática representa um avanço significativo, uma expansão do trabalho que visa alfabetizar crianças na idade certa, sendo que os esforços estavam direcionados, desde o ano passado, para o componente de língua portuguesa. Durante o encontro, foram apresentados os Cadernos Revisionais de Matemática do segundo ano, que já foram distribuídos aos municípios. O material contém questões calibradas com a avaliação do SisPAE e sua importância foi ressaltada ao longo da formação.

A professora Rose Jucá, formadora da Seduc, conduziu a formação sobre matemática e destacou a relevância da alfabetização matemática desde os primeiros anos escolares. “É uma grande honra participar do Pró-SisPAE Alfabetiza e contribuir com o trabalho que vem sendo desenvolvido, falar um pouco da alfabetização matemática, trabalhar isso com as nossas crianças, trazer essas contribuições, mostrar sugestões de como fazer esse trabalho de forma mais significativa, chamar atenção para alguns pontos que talvez passem despercebidos no nosso trabalho dentro de sala de aula”, comentou a professora.

O conceito de numeramento foi um dos pontos discutidos durante o encontro. Ele abrange um conjunto diversificado de habilidades necessárias para a criança lidar com números de maneira eficaz, ou seja, o numeramento está implícito o sentido de número, passando pelo conhecimento e compreensão dos números, entendimento da relação que existe entre os numerais, suas propriedades e das operações, assim como sua representação escrita.

A formação também enfatizou a importância da criação de um ambiente lúdico e atrativo para o ensino da matemática direcionado às crianças, estimulando a curiosidade e a participação ativa dos estudantes.

No decorrer do encontro formativo também foi evidenciado como a alfabetização matemática prepara as crianças para toda sua trajetória escolar, assim como auxilia a desenvolver um entendimento mais profundo sobre o mundo ao seu redor. A Seduc vem com iniciativa do Pró-SisPAE Alfabetiza para reafirmar seu compromisso em promover um processo de ensino-aprendizagem público de qualidade, visando a alfabetização na idade certa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom SeDuc