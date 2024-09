Juíza nega soltura de Deolane e Solange Bezerra

Nesta segunda-feira (23), a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, negou a soltura de Deolane Bezerra e da mãe da advogada, Solange Bezerra. A mesma decisão vale para os demais investigados da Operação Integration.

Segundo a magistrada, não há necessidade de substituir as prisões preventivas dos investigados por outras medidas cautelares e que há novas diligências a fazer a pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Os advogados dos investigados na operação já tomaram ciência da informação.

A juíza é a mesma que, nesta segunda-feira, determinou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo Instagram Deolane