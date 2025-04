Equipe do Parque da Cidade recolhe sementes na BR-163 para fortalecer arborização urbana

A equipe do Parque da Cidade, gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou o recolhimento de sete sacos de sementes, totalizando cerca de cinco quilos, na BR-163, km 49. A coleta faz parte de um trabalho contínuo para garantir a produção de mudas no Viveiro Municipal, estrutura localizada dentro do Parque da Cidade e responsável por fornecer mudas para a arborização urbana e para doação à população.

De acordo com o biólogo e coordenador do Parque, Francileno Rego, a coleta de sementes segue um planejamento que leva em conta a sazonalidade e a qualidade do material disponível. “O recolhimento das sementes leva em conta o período do ano em que elas estão aptas para a coleta. Neste momento, conseguimos obter sementes de boa qualidade no km 49 da BR-163, um local mais afastado da sede do município, mas com grande potencial para reprodução no parque. A partir disso, poderemos atender tanto nossos projetos ambientais quanto a comunidade em geral”, explicou.

O processo não se encerra com a coleta. Após o recolhimento, a equipe segue uma série de etapas para garantir que as sementes sejam transformadas em mudas saudáveis. “Inicialmente, fazemos a remoção da parte carnosa e realizamos a quebra de dormência da semente. Em seguida, elas são colocadas nas sementeiras para germinação. Depois, identificamos quais são viáveis, transplantamos para sacos de plantio e garantimos os cuidados necessários, como irrigação e cobertura adequada. Quando as mudas atingem um estágio adequado de desenvolvimento, ficam em ponto de espera até o período ideal para plantio”, detalhou Francileno.

Entre as espécies coletadas nesta ação estão uxi, ingá, piquiá, pupunha, muruci e abacate, todas de grande importância para a biodiversidade local e para o enriquecimento da arborização urbana.

A coleta de sementes é realizada periodicamente pela equipe do Parque da Cidade, garantindo a continuidade dos projetos ambientais e o fornecimento de mudas para a população interessada em contribuir com a arborização em suas residências.

Fonte e imagens: Agência Santarém