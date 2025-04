Novo Arcebispo coadjutor de Belém do Pará, chega na capital dia 19 de maio

Nomeado pelo Papa Francisco como Arcebispo Coadjutor de Belém, Dom Julio Endi Akamine, o novo Arcebispo, contou que, por conta de compromissos remarcou sua vinda que deveria acontecer em abril, agora sendo para maio dia 19 e já está com passagem marcada, em sequência ele será apresentado nas arquidioceses de Belém no dia 31 de maio.

Dom Júlio foi nomeado dia 7 de março deste ano, pelo Papa Francisco, Endi se mostrou emocionado por receber a nomeação do Papa, contando que sempre esteve disposto desde sua consagração ocorrida em 1980, a obedecer ao Papa bem como as necessidades da igreja, ele também demonstrou estar por dentro dos eventos que ocorrem em Belém este ano, e que já tem planejamentos em construção para sua missão na cidade “ Este ano é o da Cop30, mas antes desse evento tem o Cirio, ou seja, terei muito trabalho”, contou o Arcebispo.

Em reconhecimento ao seu trabalho e missão prestada para o ministério como arcebispo Metropolitano de Sorocaba. a presidência da (CNBB) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mandou saudação especial agradecendo por todo serviço que Dom Julio prestou. “Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação. Alegramo-nos com dom Alberto Taveira Corrêa, que poderá contar com seu apoio fraterno no pastoreio do povo de Belém”, foram as palavras da mensagem assinada pelo Cardeal Jaime Spengler presidente da (CNBB).

Por: Thays Garcia