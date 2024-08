Escola de Governança do Pará mantém inscrições para especialização até sexta-feira (23)

Os cursos de Especialização em Gestão Pública ofertados pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) continuam com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (23). As formações enfatizam “Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas” e “Planejamento e Orçamento Público”. Cada turma oferece 50 vagas para servidores estaduais efetivos ou empregados públicos efetivos.

As inscrições prosseguem via e-mail, conforme o edital do processo seletivo, disponível no site da instituição – egpa.pa.gov.br

Os documentos obrigatórios para inscrição incluem currículo com comprovação; cópia do último contracheque; cópia, frente e verso, do diploma ou certificado de graduação em nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); cópia, frente e verso, de documento oficial de identificação que contenha fotografia e assinatura (RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, carteira de órgãos de classe); declaração do órgão ao qual está vinculado, constando dia, mês e ano de ingresso no serviço público estadual, e certificados de cursos feitos na EGPA ou em outras instituições, com carga horária mínima de 20 horas/aula.

Cronograma do processo seletivo:

01 a 23/08 – Período de inscrição

26 e 27/08 – Análise documental

28/08 – Divulgação do resultado preliminar

29/08 a 02/09 – Fase recursal

05/09 – Divulgação do resultado dos recursos e resultado final

10/09 a 14/09 – Período de matrícula

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes/Ag Pará