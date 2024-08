Brasileiros perderam R$ 23,9 bilhões com apostas online

Em 2023, brasileiros perderam R$ 23,9 bilhões em apostas online, de acordo com um relatório do Itaú BBA. As apostas esportivas, que se tornaram populares no país, sendo impulsionada principalmente por influenciadores nas redes sociais.

Os dados são de que os brasileiros gastaram R$ 68,2 bilhões em apostas em 2023. No entanto, o balanço entre vitórias e derrotas dos apostadores resultou em uma perda total de R$ 23,9 bilhões, evidenciando os riscos financeiros envolvidos.

Atraindo a massa, o setor registra números expressivos, com as empresas ganhando anualmente entre R$ 8 bilhões e R$ 20 bilhões. Um ponto importante a dizer é que empresas do setor, conhecidas por firmarem contratos milionários com clubes de futebol, têm realizado campanhas de marketing intensas para atrair jogadores.

AUMENTO DA LUDOPATIA – DOENÇA LIGAVA A VÍCIO EM JOGOS

Dados da Comscore indicam que o Brasil é o terceiro maior consumidor de casas de apostas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Com a popularização dos cassinos online e outros jogos de azar acessíveis por dispositivos móveis, o número de pessoas com problemas de vício em jogos tem crescido.

Estima-se que cerca de dois milhões de brasileiros sofrem de ludopatia, um transtorno de controle de impulsos reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse distúrbio é caracterizado pelo desejo persistente de continuar jogando, apesar das consequências negativas.

GOVERNO FEDERAL VAI LUCRAR COM O AZAR DOS BRASILEIROS

A regulamentação aprovada em dezembro de 2023 inclui a tributação das empresas de apostas que atuam no Brasil. Em julho de 2024, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com diretrizes para a operação de apostas e jogos online, mas ainda serão necessárias novas regulamentações para a plena implementação da lei.

O governo espera arrecadar R$ 12 bilhões anualmente com a tributação desse setor. De acordo com a revista Forbes, em 2023, o mercado de apostas esportivas no Brasil movimentou cerca de R$ 120 bilhões, um crescimento de 71% em comparação com 2020.

Fonte: Pleno News/Foto: Freepik