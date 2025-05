Escolas municipais de Viseu realizam caminhada pela conscientização do autismo

No encerramento da campanha Abril Azul, Mês de Conscientização sobre o Autismo, estudantes de todas as escolas do Polo Sede de Viseu realizaram a 1ª Grande Caminhada pelo Autismo. O cortejo teve início na Praça Dr. Cirino Irmão, em frente à Escola Mariano Antunes, seguiu por várias ruas até a Praça Adriano Gonçalves, onde aconteceu bonito ato. Com faixas, cartazes, palavras de ordem e muita animação, os estudantes participaram de brincadeiras com os personagens infantis Super Eca e Chapolin Colorado.

A ação vai além de um ato simbólico, a caminhada é um gesto de união e apelo pelo respeito à diversidade e a inclusão verdadeira de todos, principalmente das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo os organizadores, o evento foi também uma marcha por mais empatia, informação e inclusão. Estavam na caminhada, os vereadores Breno Guedes, que foi um dos idealizadores, Josué Cowboy e a Secretária de Educação Angela Lima.

Imagens: Divulgação