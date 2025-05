Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2025 abre inscrições com premiação de R$ 570 mil

Estão abertas as inscrições para o XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, uma das atrações do Arraial de Todos os Santos 2025. Os grupos interessados têm até o dia 12 de maio para se inscrever por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial do evento.

O concurso é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP). Segundo o presidente da FCP, Thiago Miranda, a iniciativa busca valorizar e dar visibilidade à cultura popular paraense. Este ano, a premiação total chega a aproximadamente R$ 570 mil, divididos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos nas categorias adultas e mirins.

Todas as quadrilhas participantes receberão certificado. As faixas etárias são definidas da seguinte forma: categorias mirins de 5 a 14 anos, adultas a partir de 13 anos e misses da diversidade com idade mínima de 18 anos.

O sorteio que definirá a ordem das apresentações será no dia 23 de maio, às 10h, na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém, com participação presencial ou online. Grupos que desejarem trocar datas poderão fazê-lo, desde que comuniquem a organização em até 48 horas após o sorteio.

As apresentações ocorrerão entre os dias 13 e 27 de junho. A apuração dos resultados será no dia 28, e a entrega da premiação no dia 29 de junho.

Imagem: Comunicação FCP