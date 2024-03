Está aberta a exposição itinerante “Retro/Ativa”, que exalta a carreira de Eder Santos 

O Espaço Casa das Onze Janelas (Cojan) está sediando a exposição itinerante “Retro/Ativa” com obras inéditas do artista multimidia, Eder Santos, a exposição ficará até 30 de março e a entrada é gratuita.

Após ter visitado diversas regiões do país agora chegou a vez da capital paraense. Composta por 10 videoinstalações lotadas em três salas da Cojan, que refletem a perspectiva barroca do artista, atribuindo a tecnologia como linguagem inovadora da comunicação com o público visitante.

A proposta é estimular o público com a arte multimidia desde televisões a experimentações com vídeo-amador.

Foto: Quezia Dias / Divulgação