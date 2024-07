Influencer morre após cirurgia no glúteo; dona de clínica é presa

A dona de uma clínica de estética de Goiânia (GO) foi presa nesta quarta-feira (3), um dia após a morte de uma paciente de 33 anos que fez uma cirurgia nos glúteos. A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon) de Goiás. Por enquanto, a mulher é suspeita de cometer crime contra as relações de consumo.

Grazielly Barbosa é dona da clínica onde a influenciadora digital e modelo fotográfica Aline Maria Ferreira da Silva, de 33 anos, fez uma cirurgia estética de aumento dos glúteos no último dia 23, um domingo. Aline, que era casada e deixa dois filhos, morava em Brasília e foi até Goiânia para se submeter à cirurgia.

Segundo a família, Aline recebeu em cada nádega 30 mililitros de polimetilmetacrilato (PMMA), substância sintética em forma de gel cujo uso é regulamentado (mas não proibido) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A suspeita é de que esse produto causou reação inflamatória e a morte da paciente. Em conversa com parentes da paciente, no entanto, Grazielly teria negado o uso desse produto.

Ao final da cirurgia, Aline estava bem e voltou para casa, segundo o marido dela contou à Polícia Civil. No dia seguinte, porém, a influenciadora teve febre.

A família consultou a clínica, que teria dito que a febre era normal e que bastaria usar qualquer remédio contra o sintoma. Mesmo medicada, Aline seguiu com febre, e no dia 26 começou a ter dores na barriga.

No dia 27, ela desmaiou e foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte, uma unidade pública de saúde. No dia seguinte foi transferida para um hospital particular da Asa Sul de Brasília, onde acabou morrendo nesta terça (2).

Aline será velada e sepultada nesta quinta (4), no Cemitério Campo da Esperança do Gama, região administrativa de Brasília. A reportagem tenta localizar representantes legais da dona da clínica de estética, para que se manifestem sobre a prisão dela.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal