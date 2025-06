Ex-Arsenal é condenado a quatro anos de prisão por contrabando de cannabis

Jay Emmanuel-Thomas é acusado de orquestrar o contrabando de 60 kg de cannabis da Tailândia para Inglaterra

Ben Church, da CNN

O ex-jogador de futebol Jay Emmanuel-Thomas foi condenado a quatro anos de prisão por seu papel na organização do contrabando de mais de 60 quilos de cannabis, avaliada em cerca de 800 mil dólares (R$ 4,4 milhões), de acordo com o Tribunal de Chelmsford e a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA).

Emmanuel-Thomas – que jogou por clubes como Arsenal, da Premier League, e o recentemente rebaixado Ipswich Town – recrutou duas mulheres para coletar a cannabis na Tailândia e transportá-la de volta ao Reino Unido, informou a NCA em comunicado.

As duas mulheres envolvidas foram detidas pelas autoridades em setembro após desembarcarem no Aeroporto de Stansted, vindas de Bangkok, e foram inicialmente acusadas de contrabando de cannabis. No entanto, segundo a NCA, elas acreditavam estar transportando ouro em duas malas cada, e as acusações contra elas foram retiradas.

A NCA informou que Emmanuel-Thomas admitiu no mês passado ter orquestrado o plano e “era o intermediário entre fornecedores na Tailândia e traficantes no Reino Unido.”

Ao comparecer ao tribunal na quinta-feira, Emmanuel-Thomas foi sentenciado a quatro anos de prisão, confirmou a NCA.

Segundo a Reuters, o Juiz Alexander Mills disse a Emmanuel-Thomas enquanto ele estava no banco dos réus: “Sua transição de jogador profissional para criminoso representa uma queda substancial, que efetivamente encerra o único caminho profissional que você já conheceu.”

De acordo com a BBC, o ex-jogador de futebol escreveu uma carta à mão que foi lida no tribunal, dizendo que o último ano foi “o mais prejudicial e esclarecedor da minha vida” e “insuportável” em alguns momentos.

O advogado de Emmanuel-Thomas, Alex Rose, disse que seu cliente recorreu ao crime após enfrentar “dificuldades financeiras significativas” enquanto estava sem contrato durante sua carreira, informou o canal britânico.

A CNN tentou contato com Emmanuel-Thomas e fez tentativas de contatar seu advogado para comentar a sentença.

O investigador sênior da NCA, David Philips, disse em comunicado: “Instamos qualquer pessoa solicitada a trazer algo para o Reino Unido sobre o qual não tenha certeza a simplesmente dizer não.”

“Criminosos organizados como Thomas são invariavelmente muito persuasivos com promessas de pagamentos e outros incentivos para transportadores. Mas o risco de ser pego é muito alto e simplesmente não vale a pena.”

A carreira de Emmanuel-Thomas

O atacante de 34 anos estava jogando pelo clube escocês Greenock Morton na época de sua prisão, em setembro do ano passado. O clube subsequentemente rescindiu seu contrato com efeito imediato.

Ele havia iniciado sua carreira nas categorias de base do Arsenal e passou a jogar por outros clubes britânicos, incluindo Bristol City, Queens Park Rangers e Cardiff City.

Emmanuel-Thomas também representou as seleções de base da Inglaterra e jogou tanto na Índia quanto na Tailândia no final de sua carreira.

